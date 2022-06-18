*وزير الشباب ومحافظ القليوبية يفتتحان مركز شباب كفر شبين ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”*
في إطار جولته التفقدية التى يقوم بها اليوم بمحافظة القليوبية، افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مركز شباب كفر شبين بعد تطويره ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
بدأ الوزير جولته بالمركز بافتتاح قاعة برلمان مركز شباب كفر شبين، وحضور جزء من فعاليات الجلسة البرلمانية المنعقدة، والتى شهدت تقديم أعضاء برلمانى الشباب والطلائع طلبات الإحاطة للتنفيذيين فى مجالات “الصحة، الأمن القومى، الشباب والرياضة، التموين والتجارة الداخلية”، بجانب المشاكل التى تقع فى دائرة مراكز وقرى شبين القناطر.
كما تفقد الدكتور أشرف صبحى معرض الأشغال اليدوية لـ “قادرون باختلاف”، أعضاء مراكز تنمية الإبداع والفنون لمساعدتهم على تنمية مهاراتهم وفتح آفاق جديدة من الأعمال الصغيرة لهم.
واختتم وزير الشباب والرياضة جولته بالمركز بحضور فعاليات جلسة من جلسات النادى الثقافى، والذى تشرف على تنفيذه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، وتضمنت مشاركة
النادى بإلقاء الشعر ، والإنشاد الديني.
أكد وزير الشباب والرياضة على أن البنية الإنشائية الشبابية الرياضية تشهد طفرة غير مسبوقة بفضل دعم القيادة السياسية، ويتم العمل على رفع كفاءة مراكز الشباب والأندية فى مختلف المحافظات، وتكثيف البرامج والمشروعات المنفذة بها، مشيراً إلى دور المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” فى الارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية لمراكز الشباب فى القرى المدرجة بالمبادرة.
أوضح الدكتور أشرف صبحى الحرص على تطوير قيام المشروعات والأنشطة المقدمة للنشء والشباب، والعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم ووعيهم بمختلف التحديات من خلال حزمة من البرامج، ومنها مشروع “برلمانى الشباب والطلائع”، والتوجيه بفتح قاعات بمراكز الشباب تُخصص لجلسات برلمانى الشباب والطلائع لاتاحة الفرصة للشباب للتدريب والتثقيف السياسي.
ومن جانبه أكد «الهجان»، أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم للمبادرة الرئاسية كونها أحد المشروعات القومية العملاقة للمشروعات الجاري تنفيذها، مشيرا أن الأجهزة التنفيذية تبذل قصارى جهدها لتنفيذ المشروعات للارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالينا بالريف المصري .
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