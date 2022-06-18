عمرو عبدالغني أحدث المنضمين لـ “أعمل ايه” بطولة خالد الصاوي

كتب: أحمد زينهم

انضم الفنان عمرو عبدالغني إلى فريق عمل المسلسل الدرامي الاجتماعي «أعمل ايه» بطولة الفنان خالد الصاوي، تأليف محمد الحناوي، وتم الانتهاء من التحضيرات النهائية الخاصة بالمسلسل للبدء في تصويره.

ويجسد الفنان عمرو عبدالغني، خلال أحداث العمل شخصية دور موظف يعاني من أحد المشكلات الأسرية التي يستعرض بطل المسلسل خالد الصاوي ويترك للجمهور الفرصة في حلها، والمسلسل من إنتاج سنرجي، وتأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبد الحميد.

وفي السياق ذاته تعاقد صناع العمل مؤخرًا، مع الفنانة صابرين لتقديم دور البطولة النسائية أمام خالد الصاوي في أحداث مسلسل “أعمل ايه”، ويضم العمل عدداً كبيراً من الشباب أمام الفنان خالد الصاوي باعتباره يجسد شخصية رب أسرة خلال العمل ويقدم موضوعات اجتماعية تشغل الأسر مع طرح تساؤلات وترك مساحة للجمهور للتفكير فيها.

وتقرر انطلاق تصوير العمل الفني مطلع الشهر المقبل على أقصى تقدير، حيث تعكف الجهة المنتجة خلال الفترة الحالية على إبرام التعاقدات مع الفنانين المرشحين للعمل بشكل رسمي استعدادا لانطلاق التصوير، وسيتم تصويره بعدد من الديكورات الداخلية مثل البيوت والمكاتب بجانب التصوير الخارجي، بينما سيكون التصوير الخارجي بين القاهرة والإسكندرية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الـ 45 حلقة ومن المقرر عرضه خلال موسم الأوف سيزون، ويجسد خالد الصاوى شخصية رب أسرة خلال العمل، ويقدم المسلسل موضوعات اجتماعية تشغل الأسر مع طرح تساؤلات وترك مساحة للجمهور للتفكير فيها.