المهرجان الدولى لملوك التميز والإبداع
كتبت / داليا فوزى
بدء التسجيل في المهرجان الدولي لملوك التميز والابداع لمواهب الوطن العربي برئاسة المستشار الإعلامي مازن يسري
اعلن المستشار الإعلامي مازن يسري رئيس المهرجان الدولي لملوك التميز والابداع لمواهب الوطن العربي علي تكليف بعض المواهب متحدث اعلامي باسم المهرجان علي مستوي العالم العربي
وكان من ضمن المختارين متحدثين علي مستوي الوطن العربي
الاعلاميه والشاعرة الصغيره لمار الكومي من جمهورية مصر العربية
والإعلامية الفزلوكه كنزي محمد حجاب من جمهورية مصر العربية
والإعلامي الصغير إبراهيم عماد أبو شيبكة من دوله فلسطين
والإعلامية الصغيره ريتال فادي الحواش من دوله الاردن
وكما أعلن تولي بعض المواهب متحدثين عن بلدهم وكانوا من المشاركين من دوله ليبيا الإعلامية الصغيره ربى علي عجاج
والإعلامية الصغيره دانيه البريكي
والإعلامية الصغيره رؤي عبد الرازق كابوكا
والإعلامية ريفان أحمد محمد
ومن دوله سوريا الاعلاميه غزل جبولي
والإعلامية ليلاس مازن فياض
ومن دوله الجزائر الاعلاميه المتألقة توريه فرح جلول
والإعلامية الصغيره دعاء عادل بن عياش
والإعلامية الصغيره هدايات نورهان صياد
والإعلامية الصغيره اسماء حماش
والإعلامية الصغيره خديجه بن فرحات
ومن دوله المغرب الاعلاميه الصغيره جودي التازي
ومن دوله فلسطين الاعلاميه المتألقة رايه علي حسين
والإعلامية الصغيره ميس أيمن عبد الهادي
ومن دوله الاردن الاعلاميه الصغيره ريناد خالد حمود
والإعلامية ريماس غانم يونس
ومن المملكه العربيه السعوديه الاعلاميه الصغيره ريفان الفهمي
ومن دوله لبنان الاعلاميه الصغيره ايه شقير
ومن دوله تونس الاعلاميه الصغيره ميساء بن ميم
وكان النصيب الأكبر لجمهورية مصر العربية ومحافظاتها
الاعلاميه الصغيرة نورهان شعبان
الاعلاميه الصغيرة لقاء خليل الشهاوي
الاعلاميه الصغيرة رودينا محمد مصطفى
الاعلاميه الصغيره همسه أيمن سمره
الاعلاميه الصغيرة كنزي وليد
الاعلاميه الصغيرة ساندي يونس
الاعلاميه الصغيرة مروه السعدني
الاعلاميه الصغيرة كنزي محمد عبد الله
الاعلاميه الصغيرة ملك ضاحي
الاعلاميه الصغيرة ملك معوض
الاعلامي الصغير محمد مصطفى فوده
الاعلاميه الصغيرة نور سعيد
الاعلامي الصغير علي محمد عوض
والإعلامية الصغيره شروق احمد عبد الفضيل
والإعلامية الصغيره ريم عمر
والإعلامية الصغيره شمس يحيي جمال
الاعلاميه الصغيرة ندي إسماعيل حسن
الاعلاميه الصغيرة ملك الشويحي
الاعلاميه الصغيرة منه الله عبدالله موافي
الاعلاميه الصغيرة سيلا محمد طبل
الاعلاميه الصغيرة صفا أحمد عبد السلام
الاعلامي الصغير زياد هيثم فرج
الاعلامي الصغير ادهم محمود فوزي
والإعلامية الصغيره اميره عبد المعطي السايس
الاعلامي الصغير معاذ أحمد
الاعلاميه الصغيرة أميره عصام
الاعلاميه الصغيرة يارا سيد نادي
الاعلاميه الصغيرة شروق عز
الاعلاميه الصغيرة شهد محمود جبر
الاعلاميه الصغيرة الاء حسام بحر
وأعرب المستشار الإعلامي مازن يسري عن سعادته بهذه المواهب عن قدرتهم علي عمل لقاءات من المسؤولين والمواهب من جميع أنحاء العالم العربي
وأكد مازن يسري على أن موعد المهرجان سيكون خلال شهر أغسطس المقبل بإذن الله تعالى
وسيكون مهرجان مختلف عن سائر المهرجانات الخاصه بالمواهب الهادفه وأكد أيضا أنه تم عمل بروتوكولات مع بعض الكيانات للمشاركه بالمهرجان ومنها البورد الدولي للتدريب والتطوير المحترف والتنمية البشرية بجمهورية مصر العربية والمجلس الأعلى للطفل العربي بالمملكة المغربية
وأشار إلى البدء في الحجز للمهرجان الدولي لملوك التميز والابداع لمواهب الوطن العربي