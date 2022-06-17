رسالة عرفان بالجميل وجهها طلاب الفرقة الاولى إلي عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

كتب محمود علوان

ارسال طلاب الفرقة الأولى بالمعهد العالي للخدمه الاجتماعيه بكفرالشيخ رسالة عرفان بالجميل الي ( الأب والمعلم الأستاذ الدكتور طارق لبيب عمارة عميد المعهد ) على دعمه لأبنائه من الطلاب والطالبات بالفرقة الاولى من خلال إنشاء ورعاية تجربة ..

( سكاشن التليجرام والجروبات التعليمية ) .

حيث اختَتمت منظومة التعليم عن بعد لطلاب و طالبات الفرقة الاولى بالمعهد على سيكشن التليجرام أعمالها لهذا العام والتى ضمت ما يقرب من ( 2000 طالب وطالبة ) فضلا عن السادة اعضاء هيئة التدريس والتدريب والهيئة المعاونة . اختتمت اعمالها بالعديد من مشاركات الطلاب والتى استهدفت الوقوف على آرائهم ومقترحاتهم فضلا عن تقييمهم للتجربة . وجاءت معظم تعليقات الطلاب تحمل معنى الوفاء لمعالى الاستاذ الدكتور طارق عمارة عميد المعهد والسادة الوكلاء ا.د. شعبان عزام و ا.د. اشرف مريد و ا.د. محمود عطية وجميع السادة أعضاء هيئة التدريس والتدريب واقسام شئون الطلاب والدراسة ومكتب السيد العميد ممن كان لهم الأثر المباشر في دعم العملية التعليمية على السكاشن .

وتحدث بعض أولياء الأمور عن تقديرهم لإدارة المعهد وحرصهم على استكمال مسيرة تعليم أبنائهم بالمعهد نظراً لما لمسوه من مستوى أداء متميز في كافة نواحى العمل بالمعهد من تعليم وتدريب ونشاط وإدارة فضلا عن تجربة التعليم عن بعد .

كما جاءت المؤشرات الأولية للاستفتاء الرسمى المقام على ارتفاع نسبة رضا الطلاب عن السكاشن التعليمية .

وحرصهم على استمرارها في الاعوام القادمة وتعميمها .

كانت التجربة قد استهدفت دعم الطلاب في جروبات منظمة لتوفير العديد من أوجه الدعم للطلاب بالمراجعات المنظمة مع أساتذتهم ومساهمة أكثر من 70 طالبة وطالب من المتميزين بمساعدة زملائهم في الاستذكار في قالب منضبط .

تجربة هى الأولى من نوعها بالمعهد وفى المؤساسات الأكاديمية المناظرة خرجت بالعديد من الخبرات الواقعية واثبتت قدرتها على تطوير نفسها . تحت رعاية معالى الأستاذ الدكتور طارق لبيب عمارة عميد المعهد .