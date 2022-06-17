رسالة عرفان بالجميل وجهها طلاب الفرقة الاولى إلي عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ
كتب محمود علوان
ارسال طلاب الفرقة الأولى بالمعهد العالي للخدمه الاجتماعيه بكفرالشيخ رسالة عرفان بالجميل الي ( الأب والمعلم الأستاذ الدكتور طارق لبيب عمارة عميد المعهد ) على دعمه لأبنائه من الطلاب والطالبات بالفرقة الاولى من خلال إنشاء ورعاية تجربة ..
( سكاشن التليجرام والجروبات التعليمية ) .
حيث اختَتمت منظومة التعليم عن بعد لطلاب و طالبات الفرقة الاولى بالمعهد على سيكشن التليجرام أعمالها لهذا العام والتى ضمت ما يقرب من ( 2000 طالب وطالبة ) فضلا عن السادة اعضاء هيئة التدريس والتدريب والهيئة المعاونة . اختتمت اعمالها بالعديد من مشاركات الطلاب والتى استهدفت الوقوف على آرائهم ومقترحاتهم فضلا عن تقييمهم للتجربة . وجاءت معظم تعليقات الطلاب تحمل معنى الوفاء لمعالى الاستاذ الدكتور طارق عمارة عميد المعهد والسادة الوكلاء ا.د. شعبان عزام و ا.د. اشرف مريد و ا.د. محمود عطية وجميع السادة أعضاء هيئة التدريس والتدريب واقسام شئون الطلاب والدراسة ومكتب السيد العميد ممن كان لهم الأثر المباشر في دعم العملية التعليمية على السكاشن .