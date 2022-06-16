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فرح و جنون عبدالباسط الصمدي أبوأميمه اليمن

فرح و جنون
عبدالباسط الصمدي أبوأميمه
اليمن

و كلما مللنا الإنتظار
نفتح أبواب القلب
و نمضي بجنون
نحن من يظهر الحب
و لا يدر للعشق ظهرا
و لو مررنا بحقول قمح
نلقي أول نظرة
و لا نلقي المعاذير
جئنا مع الفجر البعيد
بقلب لم تحنيه
سيوف أعين نساء الأرض
ولم توقفه حتى جيوش الجآن

أنا إنسان لا يرى قدره
حروفي حب و سلام
و ابتساماتي آحلى سلام و موال
ما أظن لحظة تمر
و كتاباتي لم تقرأها امرأة
سكنت فيها خطوط القلب
كم عشقت دربها
يوم دقت باب الدار
و كم من مرة ابتسمت
و اطربت شرايني

في غسق الليل
إحتضنت نبضي
و أعطت قلبي
المنهك من السفر
أنفاسا تطوي المسافات
و مع بزوغ خيوط الفجر
لفت بليل عينيها
كل شريان يجري بالحب

هي لو ابتسمت
أنا أمضي بفرح و جنون
و قلبي يعبر حدوده
و لو ضحكت عينيها
يتدفق الحب بقلبي كموج
في بحر هائج بالصين
وتكفيني عشقا تكفيني

عبدالباسط عبدالسلام قاسم الصمدي أبوأميمه_اليمن

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