فرح و جنون

عبدالباسط الصمدي أبوأميمه

اليمن

و كلما مللنا الإنتظار

نفتح أبواب القلب

و نمضي بجنون

نحن من يظهر الحب

و لا يدر للعشق ظهرا

و لو مررنا بحقول قمح

نلقي أول نظرة

و لا نلقي المعاذير

جئنا مع الفجر البعيد

بقلب لم تحنيه

سيوف أعين نساء الأرض

ولم توقفه حتى جيوش الجآن

أنا إنسان لا يرى قدره

حروفي حب و سلام

و ابتساماتي آحلى سلام و موال

ما أظن لحظة تمر

و كتاباتي لم تقرأها امرأة

سكنت فيها خطوط القلب

كم عشقت دربها

يوم دقت باب الدار

و كم من مرة ابتسمت

و اطربت شرايني

في غسق الليل

إحتضنت نبضي

و أعطت قلبي

المنهك من السفر

أنفاسا تطوي المسافات

و مع بزوغ خيوط الفجر

لفت بليل عينيها

كل شريان يجري بالحب

هي لو ابتسمت

أنا أمضي بفرح و جنون

و قلبي يعبر حدوده

و لو ضحكت عينيها

يتدفق الحب بقلبي كموج

في بحر هائج بالصين

وتكفيني عشقا تكفيني