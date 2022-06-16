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شاهد بالصور الهجان يقوم بجولة مفاجئة لإزالة مبنى مخالف بقرية بالقليوبية

شاهد بالصور الهجان يقوم بجولة مفاجئة لإزالة مبنى مخالف بقرية بالقليوبية

قام عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية بجولة مفاجئة لمدينة الخانكة حيث تابع حملة إزالة مبنى مخالف بدون ترخيص على مساحة 150م٢ مكون من أرضي وطابق علوي بحوض حسيب بالوحدة المحلية بسرياقوس بمركز ومدينة الخانكة وبحضور الأستاذ /مجدي نجاح رئيس مجلس مدينة الخانكة،
وأكد محافظ القليوبية بأنه سيتم استمرار مراقبة أعمال البناء بالمحافظة على مدى الساعة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف .
مشددًا على رؤساء المراكز والمدن و الأحياء بالتصدي بكل حسم لكافة مخالفات البناء في المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضدها فورا .

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