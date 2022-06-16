رئيس حي غرب شبرا الخيمه بالصدفة العثور على لوحه فنية ثمنية فى كافية بالقليوبية وإعادتها إلى وزارة الثقافة
كتب – السيد يوسف
فى سابقة فريدة من نوعها بالقليوبية وأثناء مرور رئيس حي غرب شبرا الخيمه اللواء ماهر هاشم فى جولة تفقدية لمناطق متفرقة بالحي للوقوف على ازاله المعوقات والاشغالات تلاحظ له بأحد الكافيهات لوحه فنية مبهرة استوقفته قليلاً مما أثارت له الشكوك أنها لوحة غير عادية وبسؤال أصحاب الكافية تبين أن اللوحه ترجع لعام 1964، وعلى الفور قام رئيس الحي بإبلاغ وزارة الثقافة بذلك الأمر والتي شكلت لجنه لفحص اللوحة .
وصرح اللواء ماهر هاشم رئيس حي غرب شبرا الخيمه أن اللوحة فقدت منذ نصف قرن وترجع ملكيتها للدوله فى الأصل ، وأوضح أن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم كرمت أصحاب الكافية والذين بدورهم أصروا على ارجاع اللوحه الفنية حفاظا على مقتنيات الدولة التراثية الثمينة .
قال رئيس الحي أثناء المرور تلاحظ لنا وجود لوحه فنية رفيعة المستوي ويظهر عليها التراث الفني المعاصر القديم داخل كافية بزمام حي غرب شبرا الخيمه وبالفحص والسؤال تبين أن الكافية يرجع إلى المقاول حسن عبدالمالك ؛ ومحمد عبدالمالك أصحاب شركة مقاولات منذ نصف قرن مضي ، مشيرا إلى أنه تم استدعاء ورثة المقال وهم أصحاب الكافية هشام وإبراهيم ومحمود محمد عبد المالك وهذا للوقوف على معلومات اللوحة الفنية القديمة .
واضاف اللواء ماهر هاشم رئيس حي غرب شبرا الخيمه تم مخاطبة وزارة الثقافة وعلى الفور تم تشكيل لجنة فحص ومعاينة للوحة وتبين أنها من اللوحات الفنية ذات التراث القديم الى عام 1964وكانت مملوكة للدولة وفقدت عام 1971 ، جاء ذلك بحضور والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية وأحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للمتاحف بالقطاع.
وبنفس السياق رحبت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بمبادرة أصحاب الكافية على تسليم اللوحة الفنية القديمة ذات التراث الفني المعاصر القديم الى الدولة مرة أخري ، وقررت وزيرة الثقافة وضع اللوحة في متحف الفن الحديث لتكون إضافة إلى مقتنياته الثمينة.