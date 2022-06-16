بنك ناصر الاجتماعي يرفع الحد الاقصي لتمويل مستورة الي 50الف جنيه تسددعلي 3 سنوات

كتبت سعادحسنين

قرر بنك ناصر الاجتماعى رفع الحد الاقصي لتمويل مستورة الي 50الف جنيه ومد فترة السداد الي 3 سنوات ويتم منح التمويل في صورة مشروعات وليس مبالغ نقدية يتم الحصول عليها بعد استيفاء شروط المنح على أن يتراوح عمر المستفيده ما بين 21 الي 60 عام ويتم منح التمويل باقل عائد مميز لتشجيع السيدات على بدأ مشروعات خاصه بهم .

نظرا للنجاح الباهر والتاثير المجتمعى لتمويل مستوره وبناء على طلب المستفيدات ومؤشرات النجاح وانطلاقا من اهتمام بنك ناصر الاجتماعي بالتمكين الاقتصادي للمرأة ومساهمته في توفيرحياة كريمة لها لتحقيق الاستقلالية و تحسين جودة الحياة لها وحرصه على توفير شتى سبل الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للمرأة المصرية.

وافاد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك ان تمويل مستورة يعد من أنجح المبادرات المصرية والتى تعتبر تحالف بين الدوله متمثله فى وزاره التضامن الاجتماعى وصندوق تحيا مصر والقطاع المصرفى متمثله فى بنك ناصر الاجتماعى لاستهداف المرأة المصرية ،وإحداث نقلة في تحسين جودة الحياة والعمل على التمكين الاقتصادي حيث يعمل البنك على تمويل القادرات على العمل موضحا ان المبادرة تم تطبيقها بالفعل على أرض الواقع فى عام المرأة 2017، بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، بتخصيص 250 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر للمبادرة حيث نجح البنك في تمويل اكثر من 21الف مشروع بمبلغ اجمالي 366 مليون جنيه تقريبا منذ بدء النشاط .

واشار عشماوي ان تمويل مستورة نجح في تغطية كافة مشروعات التنمية حيث تنوعت الأنشطة ما بين مشروعات تجارية احتلت الصدارة في التنفيذ يليها في الاقبال على التنفيذ مشروعات الانتاج الحيواني و المشروعات المنزلية و المشروعات الصناعية والمشروعات الخدمية موضحا ان البنك يقدم مجموعه من الخدمات والاجراءات التى من شأنها اتاحة نماذج تنموية شاملة للمستفيدات من التمويل حيث يتم تقديم خدمات التدريب علي إدارة المشروعات والتأمين و التسويق و التوزيع لضمان فرص اكبر لنجاح المشروعات الممولة هذا بالإضافة الي توفير حسابات إدخارية متناهية الصغر للمستفيدات وتوفير كروت ميزة كما يوفر البنك خدمة الاشتراك في معارض ديارنا التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لضمان التسويق الفعال للعميلات .