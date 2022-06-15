وزيرة الهجرة تستقبل الدكتورة إديتا فولني سفيرة مبادرة “اتكلم عربي” في بولندا
كتب حاتم الورداني علام
السفيرة نبيلة مكرم تجدد التأكيد على مشاركة المصريين بأوروبا في مسابقة للترويج للسياحة المصرية بالتعاون مع “السياحة والآثار”
السفيرة نبيلة مكرم: جائزة المسابقة رحلة من بولندا للقاهرة على الخطوط البولندية لأكثر 5 مصريين شاركوا بأعلى معدلات تفاعل
د. إديتا فولني: أحب مصر جدًا ولا أستطيع الابتعاد عنها كثيرًا وأحرص على الترويج لها في المجتمع البولندي
استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة “إديتا فولني” المستشرقة البولندية المتخصصة في دراسات الثقافة المصرية والتراث المصري، حيث تم إعلانها سفيرا لمبادرة “اتكلم عربي” في بولندا، نظرًا لجهودها للترويج للدولة المصرية وتعليم الأجانب اللغة العربية واللهجة المصرية.
واستهلت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء بالترحيب بالدكتورة “إديتا فولني”، مثمنة محبتها وتقديرها لمصر ورغبتها المُلحة في المشاركة في المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي”، لذلك تم اختيارها سفيرًا للمبادرة الرئاسية في وطنها بولندا، حيث إنها تقوم بالترويج للدولة المصرية ونقل الصورة الصحيحة عن مصر ضد ما يروج ضدها بالخارج، وفقًا لما شاهدته طيلة فترة تواجدها بمصر لتعلم اللغة العربية وكثرة الزيارات التي قامت بها لمصر.
وفي نفس السياق، جددت وزيرة الهجرة تأكيدها على إطلاق مسابقة للجاليات المصرية المقيمة في أوروبا، للمنافسة على تحقيق أعلى معدل مشاركة ونشر لفيلم “Follow the sun” الترويجي عن السياحة في مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في إطار كل من المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي” للتعريف بلغتنا وهويتنا وبالإنجازات والتاريخ المصري وكذلك حملة “مفيش زي مصر” التي أطلقتها الوزارتان في ٢٠١٩.
وصرحت السفيرة نبيلة مكرم أن هذه المسابقة تهدف إلى تنشيط حركة السياحة من أوروبا إلى مصر، على أن تكون الجائزة التي سيحصدها الفائزون، تذكرة “ذهاب وعودة” من بولندا إلى القاهرة على الخطوط البولندية عقب فتح خط طيران مباشر بين البلدين، وإقامة بالإفطار لمده ثلاث ليالٍ في فندق بالقاهرة، مع زيارة معالم القاهرة السياحية (أهرامات الجيزة والمتحف المصري).
وأضافت وزيرة الهجرة أن باب التسجيل مفتوح لكل الراغبين في المشاركة من الفئة المذكورة وسيقوم فريق الوزارة بتلقي مشاركاتهم من خلال التسجيل عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/QqhX6iQ5xtLAGJ4fA
وذلك حتى آخر شهر يونيو الجاري، على أن يفوز بالرحلة أكثر 5 حصدوا مشاركة وتعليقات على فيلم “Follow the sun”، على قناتنا على اليوتيوب عبر هذا الرابط:
https://youtu.be/Di8SZOaylW4