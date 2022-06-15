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النائب مجاهد نصار والنائب أشرف أمين في جولة ميدانية مع محافظ القليوبية لمتابعة آخر تطورات العمل في مشروع تطوير كوبري عرابي بشبرا الخيمة
النائب مجاهد نصار والنائب أشرف أمين في جولة ميدانية مع محافظ القليوبية لمتابعة آخر تطورات العمل في مشروع تطوير كوبري عرابي بشبرا الخيمة
قام النائب مجاهد نصار والنائب أشرف أمين، اليوم، بمرافقة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في جولة ميدانية تفقدية لرصد معدلات التنفيذ والمتابعة الدقيقة لآخر تطورات مشروع تطوير كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة والذي يتم
رفع كفاءته من رصف وإنارة ووضع نيو جيرسي ورفع كفاءة الأسوار من الجانبين وصيانة الفواصل الخاصة بالكوبري ووضع طبقة الترميم استعداداً لرصفه والذي تشرف على صيانته وزارة الإنتاج الحربي .
جاءت الجولة بحضور اللواء أحمد علي مرزوق رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة واللواء ماهر هاشم رئيس حي غرب شبرا الخيمة،
من جانبه أكد النائب مجاهد نصار ضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من هذا المشروع خاصةً أن هذا الكوبري يعد شريانا رئيسياً لسكان شبرا الخيمة إذ ينتقل المواطن من أعلى خطوط السكة الحديد ومترو الأنفاق وصولاً لطريق مصر الزراعي ، مؤكداً على أن يتم المشروع وفقاً للجدول الزمني وطبقاً للشروط والمواصفات القياسية والفنية وذلك تيسيرا على