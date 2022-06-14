مجلس مدينة كفر شكر حديقة الحرية الخضراء متنفساً جديداً لأهالي المدينة
كتب – السيد يوسف
حديقة الحرية الخضراء متنفساً حيوياً جديداً بمنطقة مساكن كورنيش النيل خلف مستشفى كفر شكر على مساحة 80 متر تقريباً ، تم إنشاؤها بسواعد رجال وحدة الزراعة التجميل بمجلس مدينة كفرشكر ، تنفيذا لتوجيهات محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان .
صرح الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس الجهاز التنفيذي المحلي لمركز ومدينة كفرشكر ، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان بضرورة التوسع فى إنشاء مسطحات حيوية خضراء بمختلف أرجاء مناطق المدن والقري لتكون متنفساً حيوياً للمواطنين واظهار المركز والمدنية بشكل حضاري مميز ، حيث تم إنشاء مسطح اخضر على مساحة 80 متر تقريباً على شكل مثلث بمنطقة مساكن كورنيش النيل خلف مستشفى كفر شكر و مركز الشرطة ، تزامنا مع عمليات التطوير للمنطقة ، وتم إطلاق اسم الحرية على المسطح الاخضر الجديدة .
وبنفس السياق قال رئيس المدينة ان الأعمال التطوير بالمنطقة بدأت بإزالة حديقة الطفل والمقامة على ضفاف نهر النيل وتوسعة الطريق أمام مبني المحكمة الجزئية بكفرشكر بإضافة حارتين مرورية ليكون الطريق مقسم الى ذهاباً وإياباً كلا منهما مستقل يفصلهم جزيرة وسطي ، واستكمال المرحلة الثانية من ممشي وكورنيش النيل بطول 550 متر مزود برصيف عرضة 3 متر ، مؤكدا على استحداث الإنارة بالمنطقة وتجديد كافة المرافق المتهالكة بالتعاون مع الشركات مثل ( مياه الشرب والصرف الصحى و قطاع الكهرباء بالمدينة ) ، مشيرا إلى أنه تجري عملية تطوير كاملة بالمنطقة ، حيث تم رصف طريق كورنيش النيل بطول 1.5 كيلو متر تقريباً و إنشاء ممشي كورنيش النيل بالمرحلة الثانية بالإضافة إلى رصف شارع الثانوية العامة بتكلفة إجمالية تقدر 5 مليون جنيه .
وأوضح الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مجلس مدينه كفرشكر تم تكليف مصلحي هدية ومحمد غنيم نائبي رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة للمشروع وتزليل اى معوقات وتسهيل كافة الإجراءات لسرعة تنفيذ الأعمال والانتهاء من تسليم المشروع .
crossorigin="anonymous">