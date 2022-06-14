تعرف على تعديلات الجهاز الفنى لفريق الكره الأول بنادى البلاستيك
كتب -مسعد مجاهد
انهى مجلس إدارة نادى البلاستيك برئاسة الحاج حاتم عودة ولجنة الكره برئاسة الحاج صلاح محمود إجتماع مجلس الاداره أمس، باختيارهم تشكيلة الجهاز الفنى لفريق الكره الأول الموسم الجديد موسم 2022/2023 والتشكيل جاء على النحو التالى :
محمود الشربينى مدير كرة
حسين عبدالفتاح مدير فنى
عصام مصطفى مدرب عام
محمد ابو العز مدرب عام
اسامه سعد مدرب عام
رضا الحضرى مدرب حراس
اشرف عبدالعزيز طبيب
ابو زيزو علاج طبيعى
عبدالمنعم حسن مدير ادارى
جمال السماحى إدارى