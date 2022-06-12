وتتوالي الإنجازات بتطوير المنظومة الطبية الشاملة بمحافظة دمياط بحضور وتوجيهات الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
كتبت وفاء العش
تشهد محافظة دمياط هذه الفترة عصرها الذهبي منذ تولي الأستاذة الدكتورة
منال عوض محافظًا لدمياط ويشهد بذلك القاصي والداني حيث قامت سيادتها بالعديد من المشروعات التنموية العملاقة بالمحافظة حرصًا من سيادتها علي النهوض بالمحافظة طبقًا لتوجيهات السيد ألرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق عدالة اجتماعية ونهضة حضارية لكافة محافظات مصر
حيث اهتمت بدعم وتطوير التعليم والصناعة والتجارة وإيمانًا من سيادتها أن الاهتمام بالجانب البشري صحيًا من أهم الإنجازات حرصت سيادتها اليوم علي الحضور لافتتاح بنك الدم المركزي بمستشفى السرو ومتابعة أعمال التطوير بالمستشفى وخاصة قسم الحضانات وكذلك إفتتاح العديد من الأقسام
ولابد من الإشادة أن كل هذا التطوير تم بالجهود الذاتية لأهالي مدينة السرو وخاصة الدعم الكامل من سيادة النائب المهندس وليد صلاح التمامي عضو مجلس الشيوخ وسيادة النائب المحاسب محمد أبو حجازي عضو مجلس الشيوخ بالمساهمة والتبرع لانجاز ذلك التطوير بزمن قياسي
حيث كان في استقبال الأستاذة الدكتور منال عوض الأستاذ الدكتور سيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتور محمد الأسود مدير مستشفى السرو المركزي والأستاذ عمار فؤاد المدير المالي والإداري لمستشفى السرو وتم تكريم القائمين علي هذا العمل علي رأسهم الدكتور محمد بدران والأستاذ الصديق من قرية ميت الخولى عبد الله والمهندس صالح البربري رجل الأعمال والخير
تم هذا المشروع بتكلفة مالية تقدر بحوالي
مليون جنيهًا 171 ألف