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محافظ قنا يشهد حفل تكريم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى لبلوغة سن التقاعد

محافظ قنا يشهد حفل تكريم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى لبلوغة سن التقاعد

متابعه/بركات الضمراني

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، حفل تكريم السيد حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمناسبة بلوغه سن التقاعد، وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، واللواء هبه أبو العمايم مستشار وزير التضامن الاجتماعي للرقابة والمتابعة، والنائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب، و حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ولفيف من وكلاء الوزارة والقيادات التنفيذية والعاملين بمديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية .

قدم محافظ قنا شهادة تقدير لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي، مثنيا علي ما قدمه من أداء متميز وجهد ملموس في تطوير منظومة العمل الاجتماعى ورفع مستوى الأداء داخل المديرية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال 8 سنوات قضاها كوكيل لوزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة قنا، والتي شهدت إنشاء ما يقرب من 30 وحدة اجتماعية جديدة ، وإنشاء ودعم العديد من الحضانات الأهلية والاهتمام برفع مستوي خدماتها لخدمة أطفالنا بقري ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى دعمه للمشروعات التنموية المدرجة بالخطة الاستثمارية ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمساهمة في تجهيز عدد كبير من فتيات الأسر الأولى بالرعاية واليتيمات المقبلات علي الزواج وتطوير واعادة تاهيل مركز الحكيم الشامل ودعمه بالعديد من الأجهزة لخدمة ذوي الهمم.

كما أشاد الداودي بجهود مديرية التضامن الاجتماعي وتعاونها المثمر مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والذي أسهم بشكل فعال في دعم ورعاية الأسر الأكثر احتياجاً وتقديم الخدمات المختلفة لفئات المجتمع المختلفة وخاصة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن خدمات تكافل وكرامة ورعاية الأيتام وذوي الهمم .

يُذكر أن السيد حسين الباز ، شغل في بداية حياته المهنية وظيفة اخصائى تخطيط وبحوث، وتدرج في الوظائف الإدارية وصولا إلى رئيس وحدة الغردقة الاجتماعية، ثم رئيس وحدة التضامن الاجتماعى بحى الامل بالغردقة، ثم مدير إدارة التضامن الاجتماعى بالغردقة، ثم وكيلا لمديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الاحمر ، واختتم حياته المهنية في منصب مدير مديرية التضامن الاجتماعى بقنا ، والذى شغله منذ عام 2014 .

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