“غراب” يشهد إحتفالية القوات المسلحة وجمعية المحاربين بتكريم أسر شهداء ومصابي العمليات الحربية
رضا ابو راضي
شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء أشرف أحمد محمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، إحتفالية القوات المسلحة وجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بتكريم أسر شهداء القوات المسلحة ومصابي العمليات الحربية ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمستشار العسكري للمحافظة ، وعددٍ من القيادات التنفيذية والعسكرية ونواب البرلمان وأسر الشهداء والمصابين وذلك بقصر ثقافة الزقازيق.
وأكد محافظ الشرقية أن احتفالنا اليوم بتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات العسكرية جاء ليعكس مكانة الشهيد في رفعة الوطن ومجده ، ويخلد بذلك ذكرى كل شهيد في ذاكرة الوطن وأبنائه جيلاً بعد جيل ، ويؤكد بأن الشهيد هو درع الوطن الحامي وبأن تضحيات جنودنا البواسل الذين نالوا شرف الشهادة فداء للوطن ونصرة للحق وإغاثة للملهوف وتلبية لنداء الواجب المقدس محل تقدير الوطن على مر العصور .
وقال المحافظ ستبقى تضحيات شهداء مصر خالدة في سجل البطولات والشرف ، ومنارات مضيئة تستلهم منها الأجيال القادمة معاني التضحية والفداء للوطن وقيادته الحكيمة.
وأضاف محافظ الشرقية أنه في هذا اليوم نرسل تحية اعزاز لتضحيات شهدائنا الأبرار ونرفع أسمى آيات التقدير لأمهاتهم وأسرهم الكريمة ، مؤكداً إستعداد المحافظة لبذل الغالي والنفيس في سبيل حماية الوطن ، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ قيادتنا الرشيدة ويسدد خطاها ، وينصر جنودنا ويثبت أقدامهم ، ويحمي وطننا الغالي من كل شر ويديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يرحم شهداء مصر ، ويسكنهم فسيح جناته وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.
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ومن جانبه أكد مدير جمعية المحاربين القدماء أن القوات المسلحة المصرية لن تنسى شهدائها الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الذكية وقدموا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن أمن واستقرار البلاد رافعين شعار النصر أو الشهادة ، مؤكداً أن سيرتهم العطرة ستبقي جنباً إلى جنب مع تضحيات مصابي العمليات في مكافحة الإرهاب الغاشم والتصدي له فهم نموذج للتضحية والفداء للحفاظ على عزة وكرامة الوطن.
وقال واللواء أشرف أحمد مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن شهداء مصر من جيشها العظيم سطروا ملحمة البطولات التي حافظت على حدود مصر واستقرارها ورفع رايتها خفاقة عالية وسيبقى جند مصر خير أجناد الأرض الساهرين علي أمنها يواصلون الجهد والعطاء لأداء رسالتهم العظيمة في الحفاظ على امنها واحداث التنمية المنشودة على أرضها.
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