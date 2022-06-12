اختبارات الداخليه تشهد الكفاءه والنزاهه ودقة الإختيار
بقلم: مسعد مجاهد
تشهد ملاعب نادى الداخليه بمنطقة جسر السويس نجاح اليوم الثانى على التوالى لإختبارات فرق كرة القدم ايام الاحد 12/6 والاربعاء 15/6بجوار (محطة مترو عمر بن الخطاب ) حيث المصداقيه والدقه والعنايه الكامله فى اختيارات المواهب ، وذلك تحت إشراف لمدربين كفاءات فى وجود هيثم جبريل رئيس قطاع الكره بنادى الداخليه .
مواعيد الاختبارات
مواليد من ٢٠٠١ / ٢٠٠٢ /٢٠٠٣ / ٢٠٠٤ الساعه ٣ عصرا
٢٠٠٥ / ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ الساعه 5
٢٠٠٨ / ٢٠٠٩ الساعه 6
من مواليد ٢٠١٠ الى ٢٠١٤ الساعه ٧ مساء على الأضواء الكاشفه