اختبارات الداخليه تشهد الكفاءه والنزاهه ودقة الإختيار

بقلم: مسعد مجاهد

تشهد ملاعب نادى الداخليه بمنطقة جسر السويس نجاح اليوم الثانى على التوالى لإختبارات فرق كرة القدم ايام الاحد 12/6 والاربعاء 15/6بجوار (محطة مترو عمر بن الخطاب ) حيث المصداقيه والدقه والعنايه الكامله فى اختيارات المواهب ، وذلك تحت إشراف لمدربين كفاءات فى وجود هيثم جبريل رئيس قطاع الكره بنادى الداخليه .

مواعيد الاختبارات

مواليد من ٢٠٠١ / ٢٠٠٢ /٢٠٠٣ / ٢٠٠٤ الساعه ٣ عصرا

٢٠٠٥ / ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ الساعه 5

٢٠٠٨ / ٢٠٠٩ الساعه 6

من مواليد ٢٠١٠ الى ٢٠١٤ الساعه ٧ مساء على الأضواء الكاشفه

قطاع الداخليه لكرة القدم يتمنى التوفيق لجميع المشاركين، مع هيثم جبريل فرصة اختيار الموهوبين 100 × ال100