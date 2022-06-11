مسعد مجاهد يكتب: البدرى جمع الحبايب
يوم ولا أروع… فى إطار فاعليات احتفالية مركز شباب الزاويه الحمراء بمشاركة كوكبه كبيره من نجوم كره القدم والإعلام الرياضى واستقبال حافل وتكريم راقى من قبل مجلس الاداره للساده الحضور
الذى تم تكريمهم وسط فرحه عارمه من لاعبى الزاويه وابناءها المخلصين
_ من خلال الصور الفوتوغرافيه حضر حفل التكريم كلا من:
الكابتن محمد عمر نجم نادى اسكو فى الزمن الجميل ،الاستاذ محمد نافع نائب رئيس مجلس إدارة نادى السكه الحديد، الكابتن محمد باهى الصحفى اللامع والاعلامى المتميز، ك / محمد حسن الدقونى عضو مجلس إدارة نادى البلاستيك ،و رئيس لجنة الكره الأسبق والرئيس الحالى لشركة غاز مصر، ك اشرف حامد المديرالإدارى
لنادى النصر ورئيس لجنةمسابقات
منطقة القليوبيه ،الكابتن ياسرعبد الخالق
مدرب حراس منتخب مصر فى كأس العالم للكره الشاطئية، ك مسعد مجاهد الناقد الرياضي والاعلامى و عضو لجنة مسابقات منطقة القليوبيه.
الكابتن عبدالحميد” ميدو” المدير الفنى ورئيس القطاع الأسبق لنادى العبور ، الكابتن تامر عبد الخالق المدير الفنى السابق للبلاستيك الكابتن وائل عبدالجواد المدير الإدارى لنادى البلاستيك،الكابتن على شمس المعد البدنى لسوهاج والفيوم وجده السعودى ،ك وليد السعيد مدير شئون اللاعبين الأسبق لنادى البلاستيك،ومدرب الحراس بنادى البلاستيك الكابتن رضا حسين “الحضرى”