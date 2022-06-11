سبورتعاجل

مسعد مجاهد يكتب: البدرى جمع الحبايب

مسعد مجاهد يكتب: البدرى جمع الحبايب

يوم ولا أروع… فى إطار فاعليات احتفالية مركز شباب الزاويه الحمراء بمشاركة كوكبه كبيره من نجوم كره القدم والإعلام الرياضى واستقبال حافل وتكريم راقى من قبل مجلس الاداره للساده الحضور
الذى تم تكريمهم وسط فرحه عارمه من لاعبى الزاويه وابناءها المخلصين

_ من خلال الصور الفوتوغرافيه حضر حفل التكريم كلا من:
الكابتن محمد عمر نجم نادى اسكو فى الزمن الجميل ،الاستاذ محمد نافع نائب رئيس مجلس إدارة نادى السكه الحديد، الكابتن محمد باهى الصحفى اللامع والاعلامى المتميز، ك / محمد حسن الدقونى عضو مجلس إدارة نادى البلاستيك ،و رئيس لجنة الكره الأسبق والرئيس الحالى لشركة غاز مصر، ك اشرف حامد المديرالإدارى
لنادى النصر ورئيس لجنةمسابقات
منطقة القليوبيه ،الكابتن ياسرعبد الخالق

مدرب حراس منتخب مصر فى كأس العالم للكره الشاطئية، ك مسعد مجاهد الناقد الرياضي والاعلامى و عضو لجنة مسابقات منطقة القليوبيه.

الكابتن عبدالحميد” ميدو” المدير الفنى ورئيس القطاع الأسبق لنادى العبور ، الكابتن تامر عبد الخالق المدير الفنى السابق للبلاستيك الكابتن وائل عبدالجواد المدير الإدارى لنادى البلاستيك،الكابتن على شمس المعد البدنى لسوهاج والفيوم وجده السعودى ،ك وليد السعيد مدير شئون اللاعبين الأسبق لنادى البلاستيك،ومدرب الحراس بنادى البلاستيك الكابتن رضا حسين “الحضرى”

_كل التوفيق لمجلس إدارة مركز شباب الزاويه الحمراء واللاعبين والجهاز الفنى بقيادة الكابتن احمد البدرى لحصولهم على كأس دورى مراكز الشباب عن محافظه القاهره
والمشاركه فى بطولة الجمهوريه للمره التانيه على التوالى .

_ نيابة عن السادة الحضور أتوجه بخالص الشكر للقائمين على نجاح المنظومه الرياضيه فى مركز شباب الزاويه الحمراء على حسن الاستقبال وكرم الضيافه ومزيد من النجاحات .

Post Views: 101
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of زياده ملموسه في توريدات القمح المحلي بقنا

زياده ملموسه في توريدات القمح المحلي بقنا

منذ 4 ساعات
Photo of محافظ أسوان يتابع أنشطة وفعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

محافظ أسوان يتابع أنشطة وفعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

منذ 4 ساعات
Photo of ضبط 105 طربة حشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بدمياط.

ضبط 105 طربة حشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بدمياط.

منذ 4 ساعات
Photo of ضبط شبكة لأعمال المنافية للآداب والساعة ب200 جنيه بالغردقة.

ضبط شبكة لأعمال المنافية للآداب والساعة ب200 جنيه بالغردقة.

منذ 19 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!