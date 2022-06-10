محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمناقشة إنشاء محطة وسيطة لجمع القمامة على مساحة 9.5 فدان بمدينة بنها بطاقة استيعابية تصل إلى 13 ألف طن منحة من البنك الدولي