ضحايا الموجة الحارة .. غرق طالبين أثناء استحمامها في ترعة بكفر الشيخ

كتب محمود علوان

لقي طالبان مصرعهما غرقا بإحدي الترع المائية في محافظة كفر الشيخ ، وتحديدا بلترعة التي تربط بين قريتي السالمية وقبريط بمركز ومدينة فوه ، وجرى انتشال الجثتين منذ قليل، بمعرفة الصيادين وأهالي القرية، بالتعاون مع فريق من الإنقاذ النهرى التابع لقسم شرطة الإنقاذ بدسوق.

وقد تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فوة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق طالبين أثناء الإستحمام بالترعة التي تربط بين قريتي السالمية وقبريط، وذلك هربا من حرارة الجو، ليجري إنتشال الجثمانين منذ قليل، بمعرفة الصيادين وأهالي القرية، بالتعاون مع فريق من الإنقاذ النهرى التابع لقسم شرطة الإنقاذ بدسوق.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي موقع البلاغ وتبين أن الطالبين قاما بالاستحمام بالترعة إلى أنهم لم يجيدا عملية السباحة في الترعة ويلقي مصرعهما متأثران بحالة الغرق، ليجري انتشال الجثتين ونقلهما عن طريق سيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى فوه المركزي.

وتبين من سجلات مستشفى فوة المركزي أن الطالبين يوسف مصطفى العساوي، 15 سنة، وأحمد محمد النجار، 15 سنة، والإثنين من قرية السالمية، و الجثتين تحت تصرف النيابة.