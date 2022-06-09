اكتشاف مقبرة بالفيوم بها آلاف الهياكل العظمية للحمير.. وحالة من الرعب بين الأهالي
رضا ابو راضي
سيطرت حالة من القلق والرعب بين أهالي الفيوم بعد أن تم اكتشاف مقبرة جماعية تضم آلاف الهياكل العظمية للحمير بعد سلخها وأخذ لحمها وترك العظام في منطقة صحراوية نائية غرب طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم وبالقرب من منطقة دهشور، كانت الكارثة.
وذلك خوفا من أن تكون لحوم هذه الحمير قد بيعت لهم من خلال الجزارين بمختلف أرجاء المحافظة، فيما شكّل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لجنة من الطب البيطري والمحليات للتحقيق العاجل في الواقعة.
وأثار فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الرعب بين الأهالي خوفاً من تكرار مأساة مزرعة الحمير التي حدثت في محافظة الفيوم قبل عدة أعوام والتي تم اكتشافها خلال ذبح وتشفية لحوم الحمير لبيعها للمواطنين على هيئة لحوم عجول.
من وقد شكّل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لجنة عاجلة تضم الطب البيطري، والمحليات، لفتح تحقيق عاجل في الواقعة، خصوصاً أنّها ليست المرة الأولى التي يتم العثور فيها على عدد ضخم من هياكل الحمير والتي تشكل كارثة صحية وبيئية.