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وقائع تدل على سهولة التلاعب فى لوائح وقوانين الجبلاية

وقائع تدل على سهولة التلاعب فى لوائح وقوانين الجبلاية

كتب -مسعد مجاهد

المجبل خالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى والسيد المحترم مجدى الشيخ مدير المسابقات تحيه طيبه وبعد ..

-لدى سؤال واجب أن اطرحه علي
حضراتكم والسؤال يخص اللائحه الخاصه بالمسابقات لديكم ،حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الأسود بما انكم مسئولون مسئوليه كامله عن خطة توزيع المراقبات الخاصه بمسابقة القسم الثانى فكيف تم تعيين مراقبين للمباريات دون علمكم كما سمعنا من أقاويل متضاربة فى موضوع يوسف السيد ادارى البلاستيك ،،هذا خطأ فادح ليمكن لخبرات رياضيه مثلكم أن يقعوا في هذا الخطأ

-والأخطر من ذلك والكارثه الكبرى لو تم تعيينه بعلمكم لوجود اسباب تتعارض مع اللائحه والقانون الخاص بالمسابقات وهنا نضع دوائر للتفكير ،هل المحسوبيه والعلاقات الشخصيه لها دور ايجابى وفعال فى اختيار وتعيين المراقبات داخل مناطق كرة القدم والجبلاية ……؟

أما عن الأخطاء الوارده ..

الخطأ الأول المراقب يوسف السيد يجمع بين وظيفة مدير ادارى وقائم بأعمال مدير كره مع نادى البلاستيك وهذا واضح من خلال الاسكور الخاص بالمباريات لدى منطقة القاهره واتحاد الكره المصرى .

-الخطأ الثانى وقع عليه عقوبتان
مع نادى البلاستيك الاولى ايقاف مباراه وغرامه 500جنيه علما بأنه لا يمتثل للقرار وتواجد داخل الملعب أثناء مباراة التأمين وقام بمهامه الرسميه كمدير ادارى ، أما العقوبه الثانيه ،ايقاف 8 مباريات وغرامه 5000 آلاف جنيه وقعت عليه أثناء مباراة نادى الشرطه مع نادى البلاستيك وهذا إثبات واضح ودليل قاطع يوضح أنه يجمع بين منصب مراقب مسابقات ومدير ادارى علما بأن هذه العقوبه تضاعفت لعدم سداد المبلغ حسب اللائحه وارسل فاكس رسمى من منطقة القاهره استلمه الاستاذ محمود فرج مدير نادى البلاستيك

،لكن مع الأسف الشديد بعد كل هذه الأخطاء ومخالفة اللوائح والقوانين أسند إليه مراقبة مباراة النصر ومنتخب السويس لابد من توضيح أو تبرير ما حدث، هل هو خطأ بالفعل ولا المجاملات لها دور فعال فى قائمه المراقبين والقضاء على الكفاءات من داخل الجبلاية .

ثوانى…. احب ان اضيف وأوضح لحضراتكم خطأ ثالث و أتسائل كيف مر هذا الخطأ أيضا على لجنة مسابقات القسم الثالث،هذا الخطأ أعظم جرم مما سبق من اخطاء كيف يتم تعيين الكابتن يوسف السيد مدير ادارى نادى البلاستيك ليكون مراقبا فى نفس المجموعه التى يعمل بها وهى المجموعه السادسه مجموعة القاهره لأكثر 8 مباريات ،هل هو كان مراقب للمباريات ام مراقب على الفرق

لابد من الامانه فكلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته ..حياكم الله .

السؤال ..هل يدون اسم يوسف السيد فى كشف رواتب المراقبين وهل سيحصل على قيمة مراقبة المباريات التى حصل عليها كمراقب دون علم اللجنه كما تدعى المسابقات ولو لم يتم ذلك فمن الذى يتحمل القيمة الماليه للمراقبات الخاصه بالاستاذ يوسف السيد

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