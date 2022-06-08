وقائع تدل على سهولة التلاعب فى لوائح وقوانين الجبلاية
كتب -مسعد مجاهد
المجبل خالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى والسيد المحترم مجدى الشيخ مدير المسابقات تحيه طيبه وبعد ..
-لدى سؤال واجب أن اطرحه علي
حضراتكم والسؤال يخص اللائحه الخاصه بالمسابقات لديكم ،حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الأسود بما انكم مسئولون مسئوليه كامله عن خطة توزيع المراقبات الخاصه بمسابقة القسم الثانى فكيف تم تعيين مراقبين للمباريات دون علمكم كما سمعنا من أقاويل متضاربة فى موضوع يوسف السيد ادارى البلاستيك ،،هذا خطأ فادح ليمكن لخبرات رياضيه مثلكم أن يقعوا في هذا الخطأ
-والأخطر من ذلك والكارثه الكبرى لو تم تعيينه بعلمكم لوجود اسباب تتعارض مع اللائحه والقانون الخاص بالمسابقات وهنا نضع دوائر للتفكير ،هل المحسوبيه والعلاقات الشخصيه لها دور ايجابى وفعال فى اختيار وتعيين المراقبات داخل مناطق كرة القدم والجبلاية ……؟
أما عن الأخطاء الوارده ..
الخطأ الأول المراقب يوسف السيد يجمع بين وظيفة مدير ادارى وقائم بأعمال مدير كره مع نادى البلاستيك وهذا واضح من خلال الاسكور الخاص بالمباريات لدى منطقة القاهره واتحاد الكره المصرى .