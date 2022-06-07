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ممدوح عبدالحكيم حزب التحرير المصرى يطالب بتغير نظام الانتخابات البرلمانيه وسرعة إجراء المحليات

ممدوح عبدالحكيم حزب التحرير المصرى يطالب بتغير نظام الانتخابات البرلمانيه وسرعة إجراء المحليات

كتب إبراهيم عيسى/مديحه الكمشيشى//إبتسام كمال

عقدتحالف الاحزاب المصرية اجتماعه الثانى اليوم استعدادا للحوار الوطنى الذى دعا إليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذى تنظمه الاكاديميه الوطنيه للتدريب وتأهيل الشباب التابعه لرئاسة الجمهورية حيث حضر ٤٥حزبا بناء على الدعوه المقدمه من النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ وأمين عام التحالف ورئيس حزب إرادة جيل.

ناقش الحاضرون محاور اللقاء سوء الاجتماعى اوالسياسي اوالاقتصادي حيث قال الدكتور ممدوح عبدالحكيم رئيس حزب التحرير المصرى بأننا متمسكون بتغير النظام الانتخابى الحالى والذى أضر بالبلاد سواء من حيث اختيار النواب أو الدوائر المتسعه كما طالب عبدالحكيم بسرعة العمل فى انتخابات المجالس المحليه التى تركت فراغا كبيرا وعجزت الاداره المحليه عن أداء دورها بدون المجالس .

أضاف عبد الحكيم بأننا نطالب السيد رئيس الجمهورية بضرورة إنشاء مجلس أعلى للأحزاب السياسية يتبع رئاسة الجمهورية ليتولى إدارة شؤون الاحزاب
وفى الإطار نفسه تحدث النائب. السيدحجازى نائب أول رئيس الحزب قائلا يجب علينا اعتبار من الاجتماع القادم أن يقدم كل حزب المشكلة وحلها حتى لا يقال عنا تحالف يولد المشاكل وعاجز عن إيجاد الحلول .

تحدث النائب تيسير مطر ردا على من يسأل متى يبدأ الحوار قائلا الحوار الوطنى بدأ بالفعل منذ انعقاد الاحزاب اجتماعاتهم وتقديم رؤية كلا منهم وأنه لايوجد لإقصاء اى أحد حتى المعارضين الذين عارضوا الحوار فهم قد شاركوا برأيهم مجرد الابداء برأيهم كمعارض فهذا مشاركه منه كما أصدر التحالف بيانا يرفض فيه وبشده تدخل ايمن نور وجماعة الإخوان المنحله الارهابيه واللذان ابدا استعدادها للمشاركه في الحوار وقال البيان بأن مصر لن تضع يدها مع خائن .


حضر الاجتماع لفيف من وسائل الإعلام المختلفة كما شارك حزب التحرير المصرى بوفد برئاسة الدكتور ممدوح عبدالحكيم رئيس الحزب والنائب السيدحجازى نائب أول رئيس الحزب واللواء أحمد جاد وكيل جهاز المخابرات العامة وأمين عام التنظيم والإعلامية المتألقة ابتسام كمال أمين الإعلام بالحزب والإعلامية الاستاذ ياسر أمين مساعد الإعلام بصحبة قناة الدلتا والتى أجرت حوار مع رؤساء الأحزاب السياسية عقب الاجتماع

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