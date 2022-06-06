إندلاع حريق هائل بشقة سكنية في شارع ابن خلدون القاهرة
بقلم:سميرة عبد المنعم
إندلع حريق بشقة سكنية في شارع ابن خلدون بمنطقة الظاهر في القاهرة ، وأسفر الحريق عن حدوث تلفيات بكل محتويات الشقة ، وبحسب الشهود والتحريات فإن الحريق نتيجة إنفجار أنبوبة الغاز والشقة محاطة بالنيران وسط تصاعد أعمدة دخان سوداء كثيفة منتشرة ، مع ورود أنباء عن وقوع إنفجار للأنبوبة ، وأكد السيد هاني متولي رشاد مالك الشقة أنه وأسرته المكونة من خمسة أفراد لا يشتبهون في إشتعال الحريق جنائياً ، وقد تمت عملية الإطفاء دون إصابات في الأرواح والأشخاص وتبين أن محتويات الشقة قد تفحمت بالكامل.
تلقت مؤسسة محمد أحمد يوسف للتنمية أنباء عن نشوب هذا الحريق ، وعلى الفور إنتقل مدعمين بالمؤسسة ، وتولت المؤسسة جميع الأعمال بالشقة.
يقول الأستاذ محمد أحمد يوسف : ” إن مواجهة الحرائق هو إجراء تضامني بين الدفاع المدني والمواطنين ، وهناك إجراءات سلامة يجب أن تتخذ لمواجهة أي حريق ، وإن ما يهمنا هو سلامة المواطن إضافة لحقوقه وممتلكاته وهو الأمر الذي نسعي للحفاظ عليه “.