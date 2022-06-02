حزب مصر الحديثة ينظم إحتفالية بعنوان “ذكري دخول العائلة المقدسة أرض مصر”
الشرقية : محمد صبري المهر
تحت رعاية الأستاذ الدكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة ، والسيد اللواء أحمد فهمي الأمين العام للحزب ، وفى ضوء توجيهات السيد اللواء طارق عجيز الأمين العام لحزب مصر الحديثة بالشرقية، نظمت أمانة العمل الجماهيري، وأمانة العلاقات العامة، وأمانة الشباب بالمحافظة، إحتفالية بعنوان “تذكار دخول العائلة المقدسة أرض مصر” بحضور اللواء “طارق عجيز” الأمين العام لحزب مصر الحديثة بالشرقية ، والدكتور حمزة الشرقاوي الأمين العام المساعد للحزب ، والمهندس طلعت تعيلب الأمين العام المساعد للحزب وأمين أبوحماد والقرين ، والدكتور كيلاني عبدالرحمن مدير عام المساجد الحكومية بمديرية أوقاف الشرقية ورئيس اللجنة الدينية بالحزب ، القس بيجول عبدالله كاهن كنيسة الأنبا بشاي والأنبا بطرس نائباً عن الأنبا ثيماسوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح ، القس بنيامين كاهن كنيسة العذراء مريم بأبوكبير ، والداعية الإسلامي الدكتورة الشيماء إبراهيم ، وقيادات حزب مصر الحديثة بالشرقية من أمناء الأمانات ورؤساء اللجان وأعضاء هيئة المكتب.
بدأ الحفل بتقديم الأستاذ الدالأمين المساعد أمانة العمل الجماهيرلأمانة العمل الجماهيري، وتلاها قراءة آيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ محمد حسين أمين لجنة الشؤون الدينية بأمانة حزب مصر الحديثة بالزقازيق.
وجاءت كلمة السيد اللواء “طارق عجيز” حيث أكد سيادته علي أهمية هذا الحدث الكبير لكل المصريين لانه يخص جميع الديانات والعقائد، مسلم ومسيحى لا فرق بينهم وعظم أهمية هذا الحدث وأهمية هذا الترابط من أجل ردع النفوس المريضة التي تحاول زرع الفتنة في وطننا الحبيب مصر.