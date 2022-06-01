رئيس بعثة الصليب الأحمر يلتقي أعضاء لجنة العفو من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
التقى اليوم السيد جيروم فونتانا، رئيس بعثة الصليب الأحمر، بأعضاء لجنة العفو الرئاسي من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وهم النائب محمد عبد العزيز والنائب طارق الخولي أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية بالإضافة إلى النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية .
وقد تطرق اللقاء إلى عمل لجنة العفو الرئاسي والدور الكبير الذي تقوم به في مراجعة ملفات الشباب المحبوسين، حيث أشاد السيد فونتانا بالدور الوطني الهام للجنة، كما تم خلال النقاش بحث آليات عملها وتواصلها مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، والخطوات المتخذة لتطوير مسيرة حقوق الإنسان وفقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.