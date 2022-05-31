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قيادات حزب التحرير المصرى يواصلون حصد مقاعد النقابات العمالية بالمحافظات
قيادات حزب التحرير المصرى يواصلون حصد مقاعد النقابات العمالية بالمحافظات
كتب ابراهيم عيسى /سلوى السعداوى
في إطار النجاحات الخاصة بحزب التحرير المصري ودخوله في كافة الانتخابات النقابية نجد أن رجال وسيدات الحزب واصلوا في المشاركات الانتخابية بالنقابات وقد حصل حزب التحرير المصرى علي مقاعد فى الانتخابات النقابيه بالمحافظات حيث
فاز الاستاذ حمدى عبدالحميد أمين عام محافظة أسوان ونائب رئيس قطاع محافظات جنوب الصعيد بمقعد عضوية النقابه العماليه بمنتجع وفندق موفنبيك بأسوان
كما فازت بمقعد نفس النقابه.
الاستاذه هاله محمود عبد الوارث عضو حزب التحرير المصرى بمحافظة أسوان.
كما حصد الاستاذ ممدوح عبدالعزيز احمد مقعد عضوية العاملين بمصنع كيما للصناعات الكيماويه بأسوان .
كان قد فاز بمقعد رئيس اللجنه النقابيه للعاملين بالازهر الشريف بالدقهليه والذى تقدم له الاستاذ محمد احمد يوسف الأمين العام المساعد المحافظه وايضا مقعد العاملين بمستشفيات جامعة المنصوره والذى فازت به الاستاذه أمانى فوده أمين عام المراه بالدقهنتائجهم
وفى تصريح له قال الدكتور ممدوح عبدالحكيم رئيس حزب التحرير المصرى بأن حزب التحرير سوف يواصل اشتراكه في كافة الانتخابات وسوف يتقدم الي انتخابات مجلس النواب والشورى
واضاف عبدالحكيم نحن فى انتظار نتيجة الاعلاميه وفاء عبده والتى تخوض الانتخابات على مقعد نقابة العاملين بالهندسه الاذاعيه بالتلفزيون المصرى وأنه مازال هناك العديد من المرشحين بالمحافظات من قيادات الحزب ننتظر نتائجهم