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عبدالفتاح والمرشدى حافظوا على هيبة قطاع البلاستيك

عبدالفتاح والمرشدى حافظوا على هيبة قطاع البلاستيك

كتب -مسعد مجاهد

نجح حسين عبدالفتاح المدير الفنى لفريق شباب نادى البلاستيك مواليد 2001 ومدرب الحراس هانى المرشدى أن يتحملوا أعباء الموسم الرياضي بما فئة من صعوبات فى مواجهة الانديه الكبيره وتمكنوا من الحفاظ على هيبة ومكانة نادى البلاستيك بالصعود للدوره الرباعيه التى ضمت البلاستيك والعبور وبهتيم وشبين القناطر .

ومن خلال هذه البطوله استطاع حسين عبدالفتاح ومعه هانى المرشدى أن يضعوا خارطه تدريبيه خاصه للبطوله وطالبوا جميع اللاعبين بالالتزام والانضباط خلال التدريبات اليوميه وبذل الجهد والتعب من أجل تحقيق الفوز والحصول على كأس البطوله
وقد كان نفذ الللاعببن كل ما طلب منهم خلال مباريات الدور الأول والثانى وحصلوا على قمة المجموعه برصيد 10 نقاط ليعلنوا شباب البلاستيك بطلا للقليوبيه .

أكد حسين عبد الفتاح أن الجهاز الفنى عمل فى صمت وحقق الهدف المطلوب ونجح فى أن يدخل السعاده والبهجه والفرحه على قلب مجلس الاداره ومحبى نادى البلاستيك وأبناء شبراالخيمه المخلصين ، واعتبرها عبد الفتاح بدايه طيبه فى قطاع الناشئين لما شاهده القطاع من تطوير ورقى وأساليب علميه مختلفة لتدريب اللاعبين وحراسة المرمى .

وأشار المرشدى بأن هناك مجموعه متميزه من اللاعبين سوف يكون لهم مستقبل كبير ودور فعال مع فريق الكره الأول خلال الموسم القادم،نحن نحاول بقدر المستطاع أن نجهز اكبر عددمن الشباب لدعم الفريق الأول لإزلال عبء التكاليف الماديه فى التعاقد مع لاعبين جدد من موسم لآخر ،ونعمل جاهدين على استقرار النادى والحفاظ على هيبته وتاريخه من خلال قطاع الناشئين كما كان فى العهد السابق .

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