عبدالفتاح والمرشدى حافظوا على هيبة قطاع البلاستيك
كتب -مسعد مجاهد
نجح حسين عبدالفتاح المدير الفنى لفريق شباب نادى البلاستيك مواليد 2001 ومدرب الحراس هانى المرشدى أن يتحملوا أعباء الموسم الرياضي بما فئة من صعوبات فى مواجهة الانديه الكبيره وتمكنوا من الحفاظ على هيبة ومكانة نادى البلاستيك بالصعود للدوره الرباعيه التى ضمت البلاستيك والعبور وبهتيم وشبين القناطر .
ومن خلال هذه البطوله استطاع حسين عبدالفتاح ومعه هانى المرشدى أن يضعوا خارطه تدريبيه خاصه للبطوله وطالبوا جميع اللاعبين بالالتزام والانضباط خلال التدريبات اليوميه وبذل الجهد والتعب من أجل تحقيق الفوز والحصول على كأس البطوله
وقد كان نفذ الللاعببن كل ما طلب منهم خلال مباريات الدور الأول والثانى وحصلوا على قمة المجموعه برصيد 10 نقاط ليعلنوا شباب البلاستيك بطلا للقليوبيه .