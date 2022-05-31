الشارع السياسيعاجل
القوى الوطنية بالقليوبية تستجيب لدعوة الرئيس
القوى الوطنية بالقليوبية تستجيب لدعوة الرئيس
كتب عصام عياد
بدعوة من سيادة اللواء عبد الرحمن راشد ، أمين حزب الحرية المصري بالقليوبية ، أجتمع مساء اليوم الاثنين الموافق 30 مايو ، ممثلي الأحزاب والنقابات و الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الثقافة و السياسة والصحافة والاعلام والجامعات والمراكز البحثية و الشخصيات العامة ، و ذلك لمناقشة المحاور الهامة والرئيسية للحوار الوطني الذي دعي اليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكداً علي استيعاب كل التيارات السياسية و الشبابية ، دون إقصاء لأحد ، ليتناول أولويات العمل الوطني بما يتناسب مع متطلبات الجمهورية الجديدة. تحت شعار ، الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية
كان من أبرز الحاضرين من الأحزاب
السياسية أ/ كامل السيد رئيس حزب التجمع الوطني بالقليوبية ، و أ/ جورج جاد حزب الوفد ، و أ / محمد إمام رئيس حزب مصر الحديثة بالقليوبية ، و أ/ علي الهادي رئيس الحزب الناصري
ومن النقابات المهنية أ / حافظ موسي نقيب التجاريين ، و أ / هشام حشيش نقيب الاجتماعيين ، و د/ مجدي ثابت نقيب الصيادلة و م / سامي سعد نقيب الزراعيين و أ / محمد بدوي نقابة المعلمين ، و من مجالس الأمناء و الأباء والمعلمين أ / علي راضي
ومن الشخصيات العامة الشخصيات العامة و الإعلاميين و الجمعيات الأهلية
د/ جيهان البيومي عضو مجلس النواب وأمينه المرأة بحزب الحرية المصري ، و أ/ مني حسين أبو طالب عضو تنسيقية شباب الأحزاب ، و أ / احمد عبد الستار خضر عضو مجلس النواب السابق ، و د/ ابراهيم راجح ممثلاً عن الجمعيات الأهلية و د/ خالد صيام وكيل كلية التربية الرياضية ببنها ، و د /عبد الباقي السيد استاذ التاريخ بجامعة عين شمس و الإعلامي .سعيد نجيب مخرج تليفزيوني والإعلامي د/ رمضان عرفه مستشار بالهيئة العامة للاستعلامات ، و الكابتن / بهاء عبد العزيز المدير التنفيذي لنادي دلمون الرياضي ، و د/ مصبح كحيلي رئيس مجلس إدارة نادي بنها الرياضي ، و د / عبد الرحمن مشهور الكاتب والناقد الاسلامي ود / وحيد عرفه عضو امانه
الشباب حزب الحرية بالمحافظة و أ / عصام عياد مدير المركز الدولي للتدريب والتطوير والتنمية البشرية ، و اللواء / مجدي عبد الصبور أمين لجنة الدفاع والامن القومي بالمحافظة و أ / محمد عبد الحميد صحفي بجريدة الوفد ، و أ / رجب محمدي مديرية الصحة ، و د / عيد شعبان كيلاني وزارة الاتصالات ، و م / محمد الزعلوك ، و م / حسن علي عرفه معيد بكلية الهندسة ، والحاج / عبد الحكيم امام ، أ/ محمود النشار ، و أ / محمد عبد الخالق
حيث قدم الجميع اطروحات ، وافكار تتعلق بتفعيل السياسات علي المستوي المحلي ، و النمو الاقتصادي و الاجتماعي ، و زيادة الإنتاج ، و تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، و تجديد الخطاب الديني ، و نبذ العنف و التطرف ، و مواجهه الإرهاب ،و التغير المناخي ، و الاهتمام بالتنمية السكانية و التنمية البشرية المستدامة ، من حيث التعليم و البحث العلمي و الصحة و التدريب والصناعة ، و تطوير العمل السياسي ، و مشاركة الشباب و المرأة و متحدي الاعاقة بالمجالات العامة ، و تشجيع القطاع الخاص
كما أكد الجميع علي ضرورة المحافظة علي مصر أولاً و أخيراً و أن الوطن في حاجة اللي الجميع ، مع ضرورة تغيير ثقافة المجتمع لتتناسب مع الجمهورية الجديدة ، يحترم فيها التخصص ، مع ضرورة رفع درجة الوعي لدى أفراد لمجتمع ، ومعرفة الرأي المخالف قبل الرأي المؤيد ، وضرورة التعاون بين الجميع وتحمل المسئولية
و أكد الجميع علي ضرورة استمرار هذا الملتقي لاستكمال مناقشة جميع الجوانب
بالاستعانة بمتخصصين في كل مجال
وفي نهاية اللقاء أعلن المجتمعون جميعا تقديرهم الكامل لدعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني الشامل ، ووجهوا له الشكر , ودعوا الله لنجاح هذا الحوار الوطني من أجل الحفاظ علي صلابة وتماسك الجبهة الداخلية للدولة المصرية , والدفع بعلاقتها الخارجية الي افاق أرحب واوسع , وتعظيم المصالح العليا للشعب المصري بما يتماشى مع تطلعاته الوطنية والوصول الي الجمهورية الجديدة .