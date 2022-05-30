الشارع السياسيعاجل
ندوة عن “زراعة الأرز” بقرية الصوة بأبو حماد تحت رعاية حزب مصر الحديثة
ندوة عن “زراعة الأرز” بقرية الصوة بأبو حماد تحت رعاية حزب مصر الحديثة
الشرقية : محمد صبري المهر
عقد حزب مصر الحديثة بمحافظة الشرقية اليوم بقرية الصوه مركز أبو حماد ندوة بعنوان “زراعة الأرز وطرق حفظة وتخزينة” برعاية السيد اللواء “طارق عجيز” الأمين العام لحزب مصر الحديثة بمحافظة الشرقية، بحضور الأستاذ “أحمد العزب أمين تنظيم الحزب، الدكتور “بشير حافظ” أمين الإتصال السياسي ودعم الدولة بالحزب، الأستاذ “جمال حمزاوي” أمين المجالس الشعبية والمحلية بالحزب، الدكتور” محمد حجاب” رئيس لجنة الزراعة والري، الدكتورة “مني جاد” رئيس لجنة حقوق الإنسان بالحزب، الدكتورة “فيفي الفايد” رئيس لجنة الإستثمار ورجال الأعمال، كما شهدت الندوة حضور مميز لأمانة العلاقات العامة بقيادة الدكتورة “أمل سمير” أمين العلاقات العامة بالحزب، ، الصحفي “محمد صبري المهر” المسؤول الإعلامي بأمانة العلاقات العامة، الأستاذة “أمال سامي” عضو أمانة العلاقات العامة ومسؤول تنظيم وإدارة الندوة، والأستاذة ،إيمان الشاويش، أمين العلاقات العامة بأمانة أبو حماد، الأستاذ”محمد عبدالرحمن” عضو أمانة العلاقات العامة، الأستاذة “سوزان الشافعي” مدير بيت ثقافة أبوحماد، و حضور الأهالي والمزارعين بالقرية.