الشارع السياسيعاجل

ندوة عن “زراعة الأرز” بقرية الصوة بأبو حماد تحت رعاية حزب مصر الحديثة

ندوة عن “زراعة الأرز” بقرية الصوة بأبو حماد تحت رعاية حزب مصر الحديثة

الشرقية : محمد صبري المهر

عقد حزب مصر الحديثة بمحافظة الشرقية اليوم بقرية الصوه مركز أبو حماد ندوة بعنوان “زراعة الأرز وطرق حفظة وتخزينة” برعاية السيد اللواء “طارق عجيز” الأمين العام لحزب مصر الحديثة بمحافظة الشرقية، بحضور الأستاذ “أحمد العزب أمين تنظيم الحزب، الدكتور “بشير حافظ” أمين الإتصال السياسي ودعم الدولة بالحزب، الأستاذ “جمال حمزاوي” أمين المجالس الشعبية والمحلية بالحزب، الدكتور” محمد حجاب” رئيس لجنة الزراعة والري، الدكتورة “مني جاد” رئيس لجنة حقوق الإنسان بالحزب، الدكتورة “فيفي الفايد” رئيس لجنة الإستثمار ورجال الأعمال، كما شهدت الندوة حضور مميز لأمانة العلاقات العامة بقيادة الدكتورة “أمل سمير” أمين العلاقات العامة بالحزب، ، الصحفي “محمد صبري المهر” المسؤول الإعلامي بأمانة العلاقات العامة، الأستاذة “أمال سامي” عضو أمانة العلاقات العامة ومسؤول تنظيم وإدارة الندوة، والأستاذة ،إيمان الشاويش، أمين العلاقات العامة بأمانة أبو حماد، الأستاذ”محمد عبدالرحمن” عضو أمانة العلاقات العامة، الأستاذة “سوزان الشافعي” مدير بيت ثقافة أبوحماد، و حضور الأهالي والمزارعين بالقرية.

بدأت الندوة بترحيب من الأستاذ “أحمد العزب” بالترحيب بالحضور من قيادات الحزب وأمانة أبوحماد بقيادة المهندس طلعت تعيلب الأمين العام لحزب مصر الحديثة بأبوحماد والقرين ، وأهالي قرية الصوة ، ولفت إلى أهداف ومباديء حزب مصر الحديثة بالشرقية.

وتبعها كلمة الدكتور “محمد حجاب” موضحاً أهمية زراعة الأرز بالنسبة للمواطن المصري بشكل عام وللفلاح بشكل خاص وشرح الطريقة الصحيحة لزراعة الأرز والوقاية من الأمراض التي تصيبه وتعريف الأنواع التي يمكن الحصول منها علي محصول جيد من حيث الجودة وزيادة الإنتاج والمواعيد المناسبة للزراعة.

وأكد “محمد حجاب” علي أهمية دور الفلاح حيث أن الزراعة تمارس دور فعال وأهمية كبيرة في المجتمع فهي تحقق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الزراعية ومن ثم توفر على الدولة إستيراد المحاصيل من الخارج، بل إنها قد توفر للحكومة ما يكفي للتصدير خارجاً مما يعمل على إنعاش حالة الاقتصاد.

وأضاف “حجاب” أن الأرز يعتبر ثالث محاصيل الحبوب من حيث المساحة المنزرعة وثانيها من حيث كمية المحصول العالمي. ويعتبر عامل هام فى إستثمار الأرض الملحية أثناء إستصلاحها لتحمله كثرة المياه. الغرض الأساسى من زراعه الأرز هو إستعماله غذاء للإنسان إذ أن لحبوبه المبيضة قيمة غذائية عالية بسبب إحتوائها على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات.

وتبعها كلمة الصحفي “بشير” ناقلاً تحيات معالي اللواء طارق عجيز الأمين العام لحزب مصر الحديثة بالشرقية ، موضحاً ، أننا كحزب نسعى لخدمة المواطنين وهدفنا في المقام الأول خدمة المواطنين وبحث شكواه على الطبيعة وبحث حلها مع المسؤولين.

وذكر الصحفي بشير حافظ ، إنجازات حزب مصر الحديثة بالشرقية ، خلال الفترة الماضية ، وأهم البروتوكولات التي وقعها حزب مصر الحديثة بالشرقية مع كافة الجهات ، مؤكداً أن الأيام القادمة ستشهد لقاءات مكثفة بالمواطنين وسنصل بإذن الله تعالى إلى كافة قري ومراكز محافظة الشرقية.

وأضافت الدكتورة ” أمل سمير” أن الحزب يولي أهمية كبيرة بالمرأة وقطاع الشباب والفلاح والعامل المصري وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدة أن الحزب يتبنى سياسة هدفها التواصل مع المواطنين لدعم مواقف الدولة ومؤسساتها الوطنية.

فيما أثنى الحاج عبدالله أبو الغيط أحد أهالى الصوة أهالى، على مجهودات الحزب واهتمامه بالزراعة ، وبكل القضايا التي تهم المواطن الشرقاوي ، لبحث حلها مع المسؤولين.

و اختُتمت الندوة بتقديم الجميع أسمي عبارات الشكر والتقدير والإحترام للأستاذة “أمال سامي” علي حسن التنظيم والإدارة والإستقبال متمنيين لها دوام التوفيق والنجاح والتقدم والازدهار.

Post Views: 70
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of هو انا اللي بختار الناس المؤذية تدخل حياتي ولا المؤذيين موراهومش غيري !!!

هو انا اللي بختار الناس المؤذية تدخل حياتي ولا المؤذيين موراهومش غيري !!!

منذ 4 ساعات
Photo of بعد النجاح الكبير للاصدار الثاني لكتاب “العربي الآن” تستعد الأديبة المصرية ريهام كمال الدين سليم للإصدار الثالث

بعد النجاح الكبير للاصدار الثاني لكتاب “العربي الآن” تستعد الأديبة المصرية ريهام كمال الدين سليم للإصدار الثالث

منذ 4 ساعات
Photo of طرق شيطانية لخطف البنات فأحذروها

طرق شيطانية لخطف البنات فأحذروها

منذ 6 ساعات
Photo of “طاقة نور” ذوي الهمم في مقدمه مشروعات التخرج لكليه اعلام 2022..

“طاقة نور” ذوي الهمم في مقدمه مشروعات التخرج لكليه اعلام 2022..

منذ 6 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!