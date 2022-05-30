مسابقة ملكة جمال مصر الدولية تنطلق بالغردقة يونيو ٢٠٢٢
كتبت د. رانيا عثمان
تجري حاليا علي قدم وساق التجهيزات النهائية استعدادا لانطلاق مسابقة ومهرجان ملكة جمال مصر الدولية بمدينة الغردقة السياحية بمحافظة البحر الأحمر يوم ٩-١٠-١١ يونيو القادم ٢٠٢٢ بفندق نيو ايجيلز اكوا بارك وايجلز براديس ابو سوما برئاسة ولاء رمضان
والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتور عاطف سندي الملقب بسفير الأناقة العربية
وقد صرحت الدكتورة رانيا عثمان المنسق الإعلامي العام للمهرجان أن مسابقة ملكة مصر الدولية تضم متسابقات من جنسيات مختلفة منهم علي سبيل المثال روسيا و المانيا والسودان والجزائر ومصر
كما يحتوي المهرجان علي العديد من المفاجأت التي يقدمها لجمهوره المتميز
منها مشاركة امبراطور الشعر محمد حافظ وزوجته هويدا حافظ بعرض بواريك واكستشن للشعر
ومشاركة الجراح وائل غانم عضو لجنة تحكيم
كما يقدم مصمم الازياء العالمي خالد السويفي كوليكشن متميز من فساتين الزفاف والسواريه
ومشاركة مصمم الازياء مدحت بليزر
ومشاركة لبني مصطفي خبيرة الشعر و عضو لجنة تحكيم
و أيضا يضم المهرجان متخصصين في كافة المجالات من المهتمين بالجمال والأزياء من أطباء تجميل و تغذية وعناية بالصحة العامة ومصممين أزياء وخبيرات تجميل وميكب أرتست
والجدير بالذكر ان الموسم السابق للمهرجان أقيم بمدينة الغردقة السياحية بمنتجع وقرية النوبيا في اكتوبر الماضي بحضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع وبعض النواب بمجلسي الشيوخ والنواب ونجوم الإعلام والصحافة ورجال وسيدات الاعمال وقد لاقي نجاحا وحضورا جماهيريا كبيرا علي كافة الأوساط
وتسعي ولاء رمضان دائما من خلال المهرجانات التي تقيمها لعمل جذب سياحي لمصر والمساهمة في تشجيع السياحة الداخلية والعربية والدولية