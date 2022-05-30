صحيفة إسرائيلية تزعم أن السعودية استقبلت رجال أعمال إسرائيليين

وأشار التقريرإلى أن رجال الأعمال الإسرائيليين، ومنذ أشهر، يسافرون إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات دخول خاصة بناء على دعوة من مؤسسات سعودية، وزار رجال الأعمال العاصمة الرياض ومدينة نيوم التقنية على البحر الأحمر. ووفق الموقع العبري فقد أعرب السعوديون عن اهتمامهم بالحلول الطبية الإسرائيلية والتكنولوجيا الصحية، فضلا عن المنتجات الإسرائيلية. ويأتي التقرير بعد أسابيع من معلومات عن نية السعودية تخصيص ملايين الدولارات للاستثمارات في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية عبر شركة الأسهم الخاصة الجديدة التي يملكها، جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب. وكان كوشنر قد أسس Affinity Partner”s” في أواخر العام الماضي، وجمع نحو 3 مليارات دولار من التمويل الملتزم به من مستثمرين دوليين، بمن فيهم السعوديون. المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية