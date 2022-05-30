الاء اللبان تكشف تفاصيل اختيارها لبطولة فيلم «منافسة شرسة»
كتب: أحمد زينهم
صرحت الفنانة الاء اللبان عن سعادتها لانضمامها لفريق عمل الفيلم العربي القصير «منافسة شرسة» للمخرج توني حنين، والمصمم على طريقة الجرافيك عن ألعاب الفيديو، ويناقش صناعة الألعاب الرقمية في مصر.
وقالت الاء اللبان في بيان إعلامي لها، اليوم، إنها سعيدة باختيارها لتشارك بدور البطولة في الفيلم القصير «منافسة شرسة»، وأنها متحمسة لبدء التصوير، خاصة أن العمل يناقش موضوعا مهما، وهو صناعة الألعاب الرقمية في مصر، وتطور وصول اللاعبين في مصر للمشاركات العالمية وتحقيق مستوى عالٍ من صناعة المحتوى الرقمي في مصر.