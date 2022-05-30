الاء اللبان تكشف تفاصيل اختيارها لبطولة فيلم «منافسة شرسة»

كتب: أحمد زينهم

صرحت الفنانة الاء اللبان عن سعادتها لانضمامها لفريق عمل الفيلم العربي القصير «منافسة شرسة» للمخرج توني حنين، والمصمم على طريقة الجرافيك عن ألعاب الفيديو، ويناقش صناعة الألعاب الرقمية في مصر.

وقالت الاء اللبان في بيان إعلامي لها، اليوم، إنها سعيدة باختيارها لتشارك بدور البطولة في الفيلم القصير «منافسة شرسة»، وأنها متحمسة لبدء التصوير، خاصة أن العمل يناقش موضوعا مهما، وهو صناعة الألعاب الرقمية في مصر، وتطور وصول اللاعبين في مصر للمشاركات العالمية وتحقيق مستوى عالٍ من صناعة المحتوى الرقمي في مصر.

وأضافت مختار أن الفكرة تطبق لأول مرة في عمل فني، وأن الفن عليه تسليط الضوء علي الظواهر التكنولوجية، وأنهم استقروا علي مشاركة الفيلم في أكثر من مهرجان دولي ضمن مسابقات الأفلام القصيرة، إذ يوثق قصصاً حقيقية عن الألعاب في الشرق الأوسط، واستخدام الجرافيك.

شاركت مؤخراً الاء اللبان في مسلسل «أنا وهي» الذي عرض مؤخرًا، وكانت تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، يدور المسلسل حول المشكلات النفسية، حيث إن هند لديها عقدة وتكره الرجال بشدة، بينما يعاني سليم من بعض الهلاوس والتخيلات، ويذهبان للعلاج عند طبيب نفسي، ويضطران لمساعدة بعضهما البعض للعلاج مما يمر بهما من عقد نفسية.