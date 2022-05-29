طرق شيطانية لخطف البنات فأحذروها

متابعة الصحفي/محسن رجب جودة

إنا لله وإنا اليه راجعون…ربنا يصبر أهاليهم

اتخطفو واتسرق أعضائهم واترمو ف الشارع مقتولين

نداء هام وعاجل إلى كل ولي أمر

‏هناك عدةطريقه شيطانيه جديده تتبعها العصابات لخطف البنات من الشوارع فأحذروها

١_لو لقيتي واحدة بتقولك يا بنتى كلميني عيب كده مترديش عليهاولاتعبريها

٢_محدش ياخد أى ورقة فية ريحة بيرفيوم من أى حد بيوزع ورق لمحلات العطور حتى لو قالك المحل جديد و ياريت تجربى معانا أى نوع

٣_ (كريم مخدر)لو ركبتى فى الميكروباص و لقيتي واحدة جنبك بتقولك إلحقى يا بنتي فية حاجة علي هدومك (كريم) صوتي و لمى عليها الناس لإن بيكون معاها واحدة وراها بتحطلك حاجة مخدرة علي الهدوم و إنتى بحُسن نية بتمسحيها بإيدك و بتشميها فبيُغمى عليكي وتقول للسواق دى تبعى و أغمى عليها وبعدين تاخدك و كان الله بالسر عليم.

٤_ لو لقيتى طفل صغير بيعيط فى الشارع و بيقول أنا تايه ملكيش دعوة بيه وجمدى قلبك وبلاش حنيتك الزايده بيبقى فيه جماعه تبع الطفل واقفين بعيد منتظرين مين اللى عليها الدور فى الخطف

٥_لو لقيتي ست كبيرة سواء قد مامتك أو جدتك واقعة فى الشارع و بتصوت و عايزة مساعدة بالله عليكي خليكي فـي حالك أظن الرجالة موجودة فى الشارع بلاش تعملى انك بنت( جون سينا )البطل علشان بردو إنتى اللي هتتاخدى ..

٦_ لو واحدة وقفتك فى الشارع و قالتلك يا بنتي ياعسل ياعروسه ياانسه ياقمر أروح إزاى للعنوان دا منين ياأموره بردو مترديش ولو قالتلك ممكن تقريلى الورقة دى بردو متروديش حذارى

٧_ ماتقفيش جنب أى توناية يعنى(ميكروباص صغير جدا )

٨_يوم ما تلاقى أى قلق او ناس ملمومه او هيصه من فضلك يا بنت الناس متبصيش و لا تقفى تتفرجى أمشى علي طول بعيد فى حالك…..خلى بالك وامشى فى طريقك

٩_ بلاش دور الحماسة و الشهامة ياخدك و تساعديهم لإنك إنتى اللى هتتخدى .. معلش يا بنتي اللى بيعمل خير دلوقتي بيتخطف .

١٠_يتم استخدام كاميرات مخدرة، بمعنى تطلب فتاة أو أكثر من البنت التى تنتظر لوحدها أن تصورهم بالكاميرا، والمفاجأة تكون فى أن الكاميرا مخدرة، وبعد أن يغمى عليك، ياخدوك بحجة أنك صاحبتهم وأغمى عليكى

١١_ ( أخطر طريقه جهنميه) تلاقى سيده عجوز كبيرة فى السن بالشارع لاتقوى على السير وحدها وتقف فى احدى الشوارع الجانبيه تطلب من أى فتاه موجوده بالشارع أن تساعدها.