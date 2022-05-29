صرخة مواطنعاجل
طرق شيطانية لخطف البنات فأحذروها
طرق شيطانية لخطف البنات فأحذروها
متابعة الصحفي/محسن رجب جودة
إنا لله وإنا اليه راجعون…ربنا يصبر أهاليهم
اتخطفو واتسرق أعضائهم واترمو ف الشارع مقتولين
نداء هام وعاجل إلى كل ولي أمر
هناك عدةطريقه شيطانيه جديده تتبعها العصابات لخطف البنات من الشوارع فأحذروها
١_لو لقيتي واحدة بتقولك يا بنتى كلميني عيب كده مترديش عليهاولاتعبريها
٢_محدش ياخد أى ورقة فية ريحة بيرفيوم من أى حد بيوزع ورق لمحلات العطور حتى لو قالك المحل جديد و ياريت تجربى معانا أى نوع
٣_ (كريم مخدر)لو ركبتى فى الميكروباص و لقيتي واحدة جنبك بتقولك إلحقى يا بنتي فية حاجة علي هدومك (كريم) صوتي و لمى عليها الناس لإن بيكون معاها واحدة وراها بتحطلك حاجة مخدرة علي الهدوم و إنتى بحُسن نية بتمسحيها بإيدك و بتشميها فبيُغمى عليكي وتقول للسواق دى تبعى و أغمى عليها وبعدين تاخدك و كان الله بالسر عليم.