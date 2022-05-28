محافظ القليوبية يكشر عن انيابة وحي غرب شبرا الخيمة ينتفض
السيد يوسف
عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية يكشر عن انيابة بعد انتشار ظاهرة الباعة الجائلين بالطرق العامة ونفق ناصر بحي غرب شبرا الخيمه، ورئاسة حي غرب تنتفض وتكثف حملاتها على الإشغالات والخارجين عن القانون والنظام .
قام الجهاز التنفيذي المحلي بحي غرب شبرا الخيمه بعده حملات لفض كافة الإشغالات والباعة الجائلين بالطرق العامة بنطاق الحي، حيث قام الحي بشن حملة مكبرة برئاسة اللواء ماهر كامل رئيس الحي بالتعاون من شرطة المرافق برئاسة الرائد محمد هشام ، بعده مناطق مختلفة وهي شارع احمد عرابي وش ١٥ مايو و المؤسسة شرق السكة الحديد ومنطي الترعة البولاقيه ونفق ناصر ، واسفرت الحملة على تحرير عدد ٢١ محضر اشغال وعدد ١ محضر بائع متجول وعدد ٥ محاضر بدون تراخيص .
وأكد رئيس الحي اللواء ماهر كامل على استمرار الحملة للحفاظ على المظهر الحضاري وتيسير حركة السير الأمن أمام المواطنين.
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