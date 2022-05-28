محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات اليوم الاول للدبلومات الفنية بالمدرسة الفندقية بمدينة بنها
تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية صباح اليوم المدرسة الفندقية بمدينة بنها يرافقه الدكتور/ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس/على عبد الستار رئيس مدينة بنها والمهندس/الصادق محمد مدير التعليم الفني لمتابعة سير إمتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالى والتى انطلقت اليوم السبت الموافق 28 مايو2022 وتستمر حتى الخميس الموافق 9 يونيو 2022بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة مؤكداً على ضرورة تجهيز اللجان أمام الطلاب لأداء الإمتحانات في جو من الهدوء والإنضباط وتهيئة الأجواء المناسبة لحسن سير وإنتظام الإمتحانات للدبلومات الفنية..
وأكد السيد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم ومديرية الأمن و الصحة و التموين ورؤساء المراكز والمدن كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة وأوراق الإجابة وغرفة الكنترول والعمل على منع الغش، وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي ، و الإهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحي وملائم لأداء الإمتحان ..
واطمأن الهجان خلال تفقده على جاهزية الإستراحات المخصصة لإستقبال السادة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين لتمر الإمتحانات في جو من الهدوء والسهولة على أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات .
ومن جانبه أكد الدكتور ياسر محمود وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون إمتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام 53063 الف طالب وطالبه منهم 16553 طالب وطالبة بالتعليم التجارى و23546 طالب وطالبة بالتعليم الصناعى و8163 طالب وطالبة بالتعليم الزراعى و4802 بالتعليم الفندقي ويتم اداء الامتحانات امام 186 لجنة مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وتأمين غرفة الكنترول والمتابعة المستمرة من قبل السادة مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات بالمديرية الخاصة بالامتحانات بالاضافة إلي تجهيزالإستراحات المخصصة للمشرفين على إمتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام.
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