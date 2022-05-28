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على الورق… صعود العبور للقسم الثانى وهبوط القومى والغابه والأميريه والتعليم للقسم الرابع

على الورق… صعود العبور للقسم الثانى وهبوط القومى والغابه والأميريه والتعليم للقسم الرابع

كتب -مسعد مجاهد

اختتمت اليوم مباريات الاسبوع ال30 والاخير من مسابقة دورى القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهره والقليوبيه والذى حصل فريق الماظه على الراحه لهذا الاسبوع بعد ضمان البقاء لموسم جديد.

_واسفرت النتائج عن فوز اسكو، المرج، الاميريه،التأمين ،الشمس
وتعادل الغابه والعبور وهزيمة البلاستيك وطوخ وشبين .

_حسب نتائج مباريات اليوم وترتيب جدول المجموعه يتم الآتى ،،صعود فريق العبور للقسم
الثانى وهبوط الغابه والتعليم والقومى والأميريه للقسم الرابع
حسب لائحة مسابقات القسم الثالث لموسم 2021/2022،فى حين انتظار قرار اتحاد الكره بشأن الشكوى المقدمه من جانب فريق اتحاد الشرطه ضد فريق العبور بواقعة التزوير،، بالاعتماد من عدمه .

وجاءت النتائج على النحو التالي:

4 اسكو 2 القومى

4 المرج 2 بطا

5 الاميريه 0 شبين

5 التأمين 1 البلاستيك

2 الشمس 0 التعليم

4 الشرطه 0 طوخ

0 الغابه 0 العبور

الماظه “باااااى “

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