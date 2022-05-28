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حزب مصر الحديثة بالزقازيق يكرم 100 شاب من الدفعة الاولى للبرنامج التدريبى على الفوتوشوب
حزب مصر الحديثة بالزقازيق يكرم 100 شاب من الدفعة الاولى للبرنامج التدريبى على الفوتوشوب
الشرقية : محمد صبري المهر
كرم حزب مصر الحديثه أمانه الزقازيق بمحافظة الشرقية الدفعة الاولى من برنامج التدريب “دورة الفوتوشوب” والتي أقيمت فاعليتها علي مدار شهرين وحاضرها المهندس “أحمد فهيم” أمين البحث العلمي بأمانه الزقازيق بالحزب برعاية اللواء “طارق عجيز” الأمين العام للحزب بمحافظة الشرقية والدكتور “عمرو عيسوي” أمين أمانه الزقازيق بحزب مصر الحديثة.
بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم تلاوة قرآنيه للشيخ “محمد سلمي” امين مساعد الشئون الدينيه بحافظه الشرقيه لحزب مصر الحديثه ثم كلمه “عمرو عيسوي” و والأستاذ “عاطف عسكر” قيادات أمانه الزقازيق لحزب مصر الحديثة ثم فقره غنائيه لإحدي أعضاء الحزب المكرمين بحفل اليوم الطالبة “حسناء ياسر” وتُبعت بفقرة شعرية للشاعر “خالد العمروني”.