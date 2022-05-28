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حزب مصر الحديثة بالزقازيق يكرم 100 شاب من الدفعة الاولى للبرنامج التدريبى على الفوتوشوب

حزب مصر الحديثة بالزقازيق يكرم 100 شاب من الدفعة الاولى للبرنامج التدريبى على الفوتوشوب

الشرقية : محمد صبري المهر

كرم حزب مصر الحديثه أمانه الزقازيق بمحافظة الشرقية الدفعة الاولى من برنامج التدريب “دورة الفوتوشوب” والتي أقيمت فاعليتها علي مدار شهرين وحاضرها المهندس “أحمد فهيم” أمين البحث العلمي بأمانه الزقازيق بالحزب برعاية اللواء “طارق عجيز” الأمين العام للحزب بمحافظة الشرقية والدكتور “عمرو عيسوي” أمين أمانه الزقازيق بحزب مصر الحديثة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم تلاوة قرآنيه للشيخ “محمد سلمي” امين مساعد الشئون الدينيه بحافظه الشرقيه لحزب مصر الحديثه ثم كلمه “عمرو عيسوي” و والأستاذ “عاطف عسكر” قيادات أمانه الزقازيق لحزب مصر الحديثة ثم فقره غنائيه لإحدي أعضاء الحزب المكرمين بحفل اليوم الطالبة “حسناء ياسر” وتُبعت بفقرة شعرية للشاعر “خالد العمروني”.

والقي الأستاذ “جمال حمزاوي” كلمته بالحفل ثم كلمه الأستاذ “أحمد العزب” كوادر الأمانة العامة للحزب بمحافظه الشرقيه ثم كلمه الختام للدكتور محمد ابراهيم الامين العام المساعد لحزب مصر الحديثه نيابةً عن اللواء “طارق عجيز” الأمين العام للحزب بمحافظة الشرقية.

وإكتملت فاعليات ومراسم تسليم الجوائز للمتميزين في البرنامج التدريبي وتم منح الشباب المشاركين شهادة إتمام الدورة ويأتي ذلك في إطار إهتمام السيد الرئيس “عبدالفتاح السيسي” ببرامج تأهيل وتدريب الشباب للتأهيل لسوق العمل وانطلاقاً من المبادرة التي تبنتها أمانه الزقازيق لحزب مصر الحديثه.

إختُتم الحفل بتسليم الجوائز والشهادات وأعد وقدم الحفل الدكتور “محمد علي شعبان” أمين تنظيم أمانه الزقازيق لحزب مصر الحديثة.

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