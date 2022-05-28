عاجلمحافظات

بالصور : حفل تأبين الشهيد سليمان علي سليمان

بالصور : حفل تأبين الشهيد سليمان علي سليمان

كتب عصام عياد

تخليدا لذكراه العطرة ، وتقديرا لتضحياته، نظم جروب صدى الكرة بقرية جزيرة الأحرار التابعة لمركز طوخ ، محافظة القليوبية ، مسقط رأس الشهيد ، حفل تأبين للشهيد ملازم أول سليمان علي سليمان ، الذى استشهد يوم 7 مايو 2022 على يد الإرهاب الغاشم في الاعتداء على نقطة رفع مياه بمنطقة شرق القناة ، هو وعشر جنود آخرين ، وقد حضر الحفل العديد من الشخصيات العامة والمحبين من كل مكان ، وممثلي الأزهر والكنيسة ، بدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم ، والسلام الوطني ، ثم كلمات وقصائد عن الشهادة والشهداء، ثم عرض فيلم وثائقي عن الشهيد ، ثم كلمة شكر من والد الشهيد للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع المسئولين وكل الحضور ، واختتم الحفل بتقديم بعض الدروع لوالد الشهيد و أسرته تكريما لهم ولروح الشهيد

Post Views: 119
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of حزب مصر الحديثة بالزقازيق يكرم 100 شاب من الدفعة الاولى للبرنامج التدريبى على الفوتوشوب

حزب مصر الحديثة بالزقازيق يكرم 100 شاب من الدفعة الاولى للبرنامج التدريبى على الفوتوشوب

منذ 10 ساعات
Photo of سفيرة الطفولة تدخل الموسوعة التاريخية وتحصل علي لقب جديد

سفيرة الطفولة تدخل الموسوعة التاريخية وتحصل علي لقب جديد

منذ 15 ساعة
Photo of طالبان” ترفض إلغاء القيود المفروضة على المرأة الأفغانية

طالبان” ترفض إلغاء القيود المفروضة على المرأة الأفغانية

منذ 16 ساعة
Photo of وزيرة خارجية بريطانيا: يجب الاستعداد لحرب طويلة في أوكرانيا

وزيرة خارجية بريطانيا: يجب الاستعداد لحرب طويلة في أوكرانيا

منذ 17 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!