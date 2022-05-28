بالصور : حفل تأبين الشهيد سليمان علي سليمان
كتب عصام عياد
تخليدا لذكراه العطرة ، وتقديرا لتضحياته، نظم جروب صدى الكرة بقرية جزيرة الأحرار التابعة لمركز طوخ ، محافظة القليوبية ، مسقط رأس الشهيد ، حفل تأبين للشهيد ملازم أول سليمان علي سليمان ، الذى استشهد يوم 7 مايو 2022 على يد الإرهاب الغاشم في الاعتداء على نقطة رفع مياه بمنطقة شرق القناة ، هو وعشر جنود آخرين ، وقد حضر الحفل العديد من الشخصيات العامة والمحبين من كل مكان ، وممثلي الأزهر والكنيسة ، بدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم ، والسلام الوطني ، ثم كلمات وقصائد عن الشهادة والشهداء، ثم عرض فيلم وثائقي عن الشهيد ، ثم كلمة شكر من والد الشهيد للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع المسئولين وكل الحضور ، واختتم الحفل بتقديم بعض الدروع لوالد الشهيد و أسرته تكريما لهم ولروح الشهيد