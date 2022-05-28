الإمام الطيب فى رحاب مسجد الحسين بن على رضى الله عنهما
متابعة الباحثة:-أمل صبحى حسين
قام الامام الاكبر شيخ الازهر احمد الطيب بزيارة مسجد الحسين بن على رضى الله عنهما بالحى المعروف باسمه حى الحسين،لتفقد أعمال التجديد والصيانة الشاملة للمسجد والطرق التى تؤدى الى المسجد والضريح…..
وقام فضيلته بتفقد اعمال التجديد التى حلت بالمقصورة الجديدة لضريح الإمام الحسين، والتَّرميمات الأثرية داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية، والزخارف المعمارية، والتطوير الشامل لخدمات ومرافق المسجد والضريح، والطرق المؤدية إليهما.