أخبار مصرعاجل

الإمام الطيب فى رحاب مسجد الحسين بن على رضى الله عنهما

الإمام الطيب فى رحاب مسجد الحسين بن على رضى الله عنهما

متابعة الباحثة:-أمل صبحى حسين

قام الامام الاكبر شيخ الازهر احمد الطيب بزيارة مسجد الحسين بن على رضى الله عنهما بالحى المعروف باسمه حى الحسين،لتفقد أعمال التجديد والصيانة الشاملة للمسجد والطرق التى تؤدى الى المسجد والضريح…..

وقام فضيلته بتفقد اعمال التجديد التى حلت بالمقصورة الجديدة لضريح الإمام الحسين، والتَّرميمات الأثرية داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية، والزخارف المعمارية، والتطوير الشامل لخدمات ومرافق المسجد والضريح، والطرق المؤدية إليهما.

Post Views: 31
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of بالصور : حفل تأبين الشهيد سليمان علي سليمان

بالصور : حفل تأبين الشهيد سليمان علي سليمان

منذ 9 ساعات
Photo of نهائي باريس .. لمن يبتسم هذه المرة؟

نهائي باريس .. لمن يبتسم هذه المرة؟

منذ 9 ساعات
Photo of العهد و الميثاق و الأمان ٠

العهد و الميثاق و الأمان ٠

منذ 9 ساعات
Photo of حزب مصر الحديثة بالزقازيق يكرم 100 شاب من الدفعة الاولى للبرنامج التدريبى على الفوتوشوب

حزب مصر الحديثة بالزقازيق يكرم 100 شاب من الدفعة الاولى للبرنامج التدريبى على الفوتوشوب

منذ 17 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!