حملة لمنع سعد لمجرد من الغناء في بغداد على خلفية قضايا اغتصاب

حملة لمنع سعد لمجرد من الغناء في بغداد على خلفية قضايا اغتصاب

دشن عدد من الناشطين العراقيين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لرفض إقامة حفل الفنان المغربي، سعد لمجرد، الغنائي المقرر إقامته ببغداد في يونيو إثر اتهامات يواجهها تتعلق بالاغتصاب

وعبر هاشتاغ “حفل سعد لمجرد مرفوض” تداول العراقيون تغريدات تعترض على قدوم الفنان المغربي إلى بغداد و إحيائه الحفل في ظل الاتهامات التي يواجهها الأخير.

كما اعتبرت عدد من الصفحات الداعمة لحقوق المرأة أن إقامة حفل المجرد في بغداد، هو محاولة منه “لتلميع لصورته، نظرا لاتهامه بقضايا تحرش واغتصاب عدة، ولم تصدر فيها الأحكام حتى الآن

للتذكير إليسا غنت مع مغتصب ومتهم بأربع جرائم اغتصاب لتحسين صورته ولأعطائه قبول اجتماعي امام المجتمع وماراح يكون تعاون إليسا اخر طريق يسلكه لمجرد حتى ينسي المجتمع العربي افعاله وحفلته بالعراق هذه احدى الخطوات #حفل_سعد_لمجرد_مرفوض #السندباد_تدعم_المغتصبين

اغبياء يضحكون على نفسهم ان شاء الله نكدر نلغي الحفلة وحتلو اذا صارت يكفي شرف المحاولة وعرف انو هو مرفوض #حفل_سعد_لمجرد_مرفوض ٦٥ترا واضح من كلمة لمجرد اغلبهم مغاربة مستحيل عراقين كلهم احنا هاشتاكنا بي ال مجرداغبياء يضحكون على نفسهم ان شاء الله نكدر نلغي الحفلة وحتلو اذا صارت يكفي شرف المحاولة وعرف انو هو مرفوض