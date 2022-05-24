احتفالية روسية لذوى القدرات الخاصة فى مصر
كتب : ماهر بدر
نظم المركز الثقافى الروسى بالقاهرة برئاسة “مراد جاتين” احتفالية فنية بالتعاون مع مؤسسة “أولادنا” للأطفال ذوى القدرات الخاصة برئاسة “سهير عبد القادر”، وطلاب مركز “إنديجو” للباليه الروسى ، بحضور اللواء”أحمد محمد عبد الفتاح” رئيس حى الدقى و”شريف جاد” رئيس الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية.
تضمن الاحتفال عدد من الفقرات الفنية واستعراضات غنائية وفلكورية الى جانب عروض الباليه شارك فيها الأطفال من ذوى القدرات الخاصة مع الأطفال الروس من مركز “إنديجو” واطفال مستشفى 57357، الى جانب الفقرات الغنائية الفردية والجماعية تحت إشراف الفنانة “ديانا كارنيشيفا” التى أخرجت الحفل الذى أشاد به الحضور ممن امتلئ بهم مسرح تشايكوفسكى بمقر المركز الروسى بالدقى.
بدء الحفل بكلمة “مراد جاتين” والتى أشار فيها الى أهمية الاحتفالية كونها تتزامن مع اليوم العالمى لحماية حقوق الاطفال ورحب بالتعاون مع مؤسسة “أولادنا” ومركز “إنديجو” للباليه.
وتحدث “شريف جاد” عن الدور الهام لمؤسسة “أولادنا” مع الأطفال ذوى القدرات الذى يتميز باستمراريته طوال العام، لافتاً الى أن مركز “إنديجو” أصبح سفيراً للثقافة الروسية فى مصر.
كما قدمت “سهير عبد القادر” الشكر لمراد جاتين على رعايته لهذه الاحتفالية، وعبرت عن سعادتها بالتعاون مع المركز الثقافى الروسى صاحب التاريخ العريق، وأكدت على شعور أطفال “أولادنا” بالسعادة والحماس بتقديم استعراضات مشتركة مع الأطفال الروس.
وفى الختام كرم “مراد جاتين” كل من “سهير عبد القادر” والفنانة ” ديانا كارنيشيفا” على المشاركة الرائعة فى الاحتفالية.