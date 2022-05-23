ارتفاع أسعار السجائر ،، التفاصيل في التقرير
كتب محمد أسامة درويش
سجلت أسعار السجائر الأجنبية اليوم الأحد زيادة جديدة بإعلان شركة «فيليب موريس» رفع سعر سجائر «إل إم» بقيمة جنيه، في حين لم تشهد أسعار المعسل أية زيادات بخلاف الزيادة التي تم إقرارها مطلع الشهر الجاري.
ورفعت شركة «فيليب موريس» أسعار سجائر «إل إم» بقيمة جنيه واحد، بينما أبقت على أسعار سجائر «مارلبورو وميريت» بأنواعها.
و اليكم آخر الاسعار جدول الأسعار الذي أرسلته الشركة إلى مصلحة الضرائب، فقد بلغ سعر سجائر «إل إم الأحمر والأزرق والفضي» 34 جنيهًا، مقابل 33 جنيهًا، في حين بلغ سعر سجائر «ميريت» بأنواعها 49 جنيهًا، و«مارلبورو الأحمر والجولد»، 46 جنيهًا للعلبة، و«مارلبورو كرافتد» بأنواعها 36 جنيهًا.