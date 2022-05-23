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ارتفاع أسعار السجائر ،، التفاصيل في التقرير

ارتفاع أسعار السجائر ،، التفاصيل في التقرير

كتب محمد أسامة درويش

سجلت أسعار السجائر الأجنبية اليوم الأحد زيادة جديدة بإعلان شركة «فيليب موريس» رفع سعر سجائر «إل إم» بقيمة جنيه، في حين لم تشهد أسعار المعسل أية زيادات بخلاف الزيادة التي تم إقرارها مطلع الشهر الجاري.

ورفعت شركة «فيليب موريس» أسعار سجائر «إل إم» بقيمة جنيه واحد، بينما أبقت على أسعار سجائر «مارلبورو وميريت» بأنواعها.

و اليكم آخر الاسعار جدول الأسعار الذي أرسلته الشركة إلى مصلحة الضرائب، فقد بلغ سعر سجائر «إل إم الأحمر والأزرق والفضي» 34 جنيهًا، مقابل 33 جنيهًا، في حين بلغ سعر سجائر «ميريت» بأنواعها 49 جنيهًا، و«مارلبورو الأحمر والجولد»، 46 جنيهًا للعلبة، و«مارلبورو كرافتد» بأنواعها 36 جنيهًا.

ودخلت الأسعار الجديدة حيز التطبيق بداية من اليوم 23 مايو، وسيتم اتخاذها أساسًا لحساب ضريبة القيمة المضافة على السجائر، وفي بداية شهر مارس الماضي، أعلنت الشركة عن زيادة أسعار صنفين فقط هما «ميريت ومارلبورو»، بقيمة جنيه للأولى، وجنيهين للثانية.

أسعار الشرقية للدخان

وقبلها قامت شركة الشرقية للدخان بزيادة أسعار 10 أنواع من السجائر التي تنتجها، حيث ارتفع سعر علبة مونديال سويتش إلى 24 جنيهًا، وعلبة سجائر بوكس من 10 إلى 11 جنيهًا، وبوسطن، بلومنت إلى 18.5 جنيه، كما ارتفعت أسعار علب، كليوباترا كينج سايز، كليوباترا سوفت كوين، كليوباترا بوكس، وسجائر السوبر، إلى 17.5 جنيه، و18 جنيهًا، و19 جنيهًا، و20 جنيهًا على التوالي.

ثبات أسعار المعسل

في الوقت ذاته لم تشهد أسعار المعسل أي زيادة جديدة في الوقت الحالي، بخلاف الزيادة التي حدثت في بداية شهر مايو، وفقًا لما أكده إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان في تصريحات صحفية والذي أكد أن الزيادة التي تم إجراؤها في بداية الشهر تراوحت بين 15 – 20% في المتوسط.

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