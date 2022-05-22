محكمة كفر شكر الجزئية تمنع المواطنين من السير الأمن ومطالب بفتح الشوارع .
السيد يوسف يكتب ..
من تعليمات رئيس الجمهورية
ازالة جميع الحواجز الخرسانية من امام جميع المنشآت الامنية التي تخص الجيش والشرطة وعودة شوارع مصر الي طبيعتها ، كان ذلك قد صدر خلال شهر ابريل العام الماضي 2021 من مؤسسة الرئاسة المصرية قراراً بضرورة إزالة كافة الحواجز الخرسانية والحديدية والأسلاك الذي وضعت أمام المقرات الأمنية والتنفيذية والقضائية والإدارية بمختلف محافظات الجمهورية .
ولكن لمحكمة كفر شكر الجزئية رأى اخر فى ذلك الشأن ، وهي منذ اندالاع الثورة عام 2011 تضع كافة الحواجز الأمنية الحديدية حول مبني المحكمة وأغلقت أكثر من خمس شوارع رائيسية و فرعية ، علما بأن تلك المنطقة من المناطق السكنية والتي تكتظ بالسكان ، كما نوضح أيضا بأن المنطقة تعد شريان هام جدا لربط عده مناطق داخل المدينة كفر شكر واهمها كورنيش النيل والذي يتم تطويره الان عبر الجهاز التنفيذي المحلي بمحافظة القليوبية بحوالى 7 مليون جنيه على الأكثر أو الأقل .