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محكمة كفر شكر الجزئية تمنع المواطنين من السير الأمن ومطالب بفتح الشوارع .

محكمة كفر شكر الجزئية تمنع المواطنين من السير الأمن ومطالب بفتح الشوارع .

السيد يوسف يكتب ..

من تعليمات رئيس الجمهورية
ازالة جميع الحواجز الخرسانية من امام جميع المنشآت الامنية التي تخص الجيش والشرطة وعودة شوارع مصر الي طبيعتها ، كان ذلك قد صدر خلال شهر ابريل العام الماضي 2021 من مؤسسة الرئاسة المصرية قراراً بضرورة إزالة كافة الحواجز الخرسانية والحديدية والأسلاك الذي وضعت أمام المقرات الأمنية والتنفيذية والقضائية والإدارية بمختلف محافظات الجمهورية .

ولكن لمحكمة كفر شكر الجزئية رأى اخر فى ذلك الشأن ، وهي منذ اندالاع الثورة عام 2011 تضع كافة الحواجز الأمنية الحديدية حول مبني المحكمة وأغلقت أكثر من خمس شوارع رائيسية و فرعية ، علما بأن تلك المنطقة من المناطق السكنية والتي تكتظ بالسكان ، كما نوضح أيضا بأن المنطقة تعد شريان هام جدا لربط عده مناطق داخل المدينة كفر شكر واهمها كورنيش النيل والذي يتم تطويره الان عبر الجهاز التنفيذي المحلي بمحافظة القليوبية بحوالى 7 مليون جنيه على الأكثر أو الأقل .

كما عانت الأهالي المقيمين بالمنطقة والمناطق المجاورة من غلق تلك الشوارع بالحواجز الأمنية التى لا فائدة لها غير أن المحكمة تملكت المنطقة واعتبروها ملكية خاصة لهم ولسياراتهم ، مانعين بذلك المواطنين من ممارسه حياتهم اليومية والطبيعية فى استخدام الشوارع فى السير الأمن والسهل .

ووصف الكثير ذلك بأنه مخالف لقرارات السيد رئيس الجمهورية بذلك الشأن .

وطالبا المواطنين السيد رئيس مجلس الوزراء و السيد وزير العدل والسيد وزير الداخلية والسيد محافظ القليوبية بضرورة إزالة كافة الحواجز الأمنية وفتح المنطقة أمام المواطنين لتحقيق السير الأمن لهم واستخدام حقهم الدستوري فى ذلك ، مؤكدين على أن المنطقة والمدينة والمحافظة بشكل عام تنعم بالأمن العام والرخاء والازدهار .

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