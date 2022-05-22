النائب محمد عبد العزيز يلتقي رئيس حي غرب شبرا الخيمة لبحث مشروع متكامل للباعة الجائلين
النائب محمد عبد العزيز يلتقي رئيس حي غرب شبرا الخيمة لبحث مشروع متكامل للباعة الجائلين وملف القمامة وسرعة إنجاز تطوير كوبري عرابي
رئيس حي غرب شبرا الخيمة : استقبل بنفسي المواطنين يوميا من الساعة ١٠ الى ١١ صباحا بالمركز التكنولوجي لبحث أي شكوى تصل إلينا.
في إطار التعاون المستمر بين النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكافة القيادات التنفيذية من أجل متابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، استقبل اللواء ماهر هاشم رئيس حي غرب شبرا الخيمة النائب محمد عبد العزيز لبحث خطط العمل في حي غرب شبرا الخيمة في الفترة القادمة.
وتم مناقشة ملف الباعة الجائلين في حي غرب شبرا الخيمة لتحقيق التوازن بين تنظيم حركة المرور وعدم تعطيلها وايضا مراعاة الظروف الاقتصادية لهؤلاء الباعة الجائلين، وتم دراسة مبدئية لمشروع متكامل للباعة الجائلين بحي غرب شبرا الخيمة بما يحقق هذا الهدف.
كما عرض النائب شكاوي المواطنين من بطئ عملية تطوير كوبري أحمد عرابي وشارع أحمد عرابي واستمرار أزمة القمامة في شبرا الخيمة وأن النائب يتابع بنفسه في إطار دوره الرقابي هذا الأمر ليتم انهاءه في أسرع وقت ممكن.
وابدى النائب محمد عبد العزيز اهتمامه بأن يكون الحي متاح التواصل مع المواطنين مباشرة ليتم الاستماع لشكاوي المواطنين والعمل على حلها وقد أكد اللواء ماهر هاشم رئيس الحي أنه يستقبل بنفسه يوميا كافة المواطنين في المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والاستماع إلى كافة الشكاوي والعمل على حلها وقد أكد النائب متابعته لعملية تلقي الشكاوي وحلها في أسرع وقت من أجل تحقيق أفضل خدمة للمواطنين.
#محمد_عبدالعزيز
#وكيل_لجنة_حقوق_الإنسان
#تنسيقية_شباب_الأحزاب_والسياسيين
Mohammed Aziz
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