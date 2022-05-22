إدارة الملكيه الفكريه تحتفل باليوم العالمي تحت شعار الملكيه الفكريه والشباب
هاني توفيق
احتفلت ادارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية بالشراكه مع مجموعه بيانات للملكيه الفكريه باليوم العالمي للملكية الفكرية تحت شعار “الملكية الفكرية والشباب: الابتكار من اجل مستقبل أفضل”بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
استهدف شعار الاحتفال هذا العام فئه الشباب المخترعين والمبتكرين والمبدعين بصفة خاصة، وذلك لغرض توفير الوعي لهذه الفئه والدراية التامة بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم وتسجيل اختراعاتهم وإبداعاتهم الأدبية والفنية للحفاظ على حقوقهم المادية والمعنوية.
تضمن الاحتفال جلسات عمل ناقشت عدة موضوعات، قدمها عدد من الخبراء وشباب المخترعين واصحاب حقوق الملكيه الفكريه من خلال عرض التجارب والممارسات المتعلقه بتسجيل وحمايه حقوق الملكيه الفكريه
وأفادت الوزيره المفوضه د. مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية ان هذا الاحتفال يعتبر بمثابة منصة لعرض التجارب المشتركة بين كافة الدول المشاركة وملتقى للحوار والتباحث حول مختلف قضايا الملكية الفكرية.
وافاد الاستاذ نضال الخاروف مدير اداره مجموعه بيانات الملكيه الفكريه عن مدى اهميه نشر الوعي واحترام ثقافه الملكيه الفكريه ودور ذلك في تشجيع فئه الشباب على تسجيل وحمايه حقوقهم في الاختراعات والابتكارات ودور واهميه التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام في زياده احترام حقوق الملكيه الفكريه
وشارك في الاحتفال مجموعه من الخبراء المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية، وخبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بالإضافة الى عدد من الباحثين والقانونيين وشباب اصحاب التجارب المميزه ،