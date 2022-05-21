اسماء مدربه التنمية البشريةبالجمعيات طرق استخدامات الشامبو والبلسم لعدم تساقطة ومنع القشرة
كتبت سعادحسنين
اكدت اسماء خالد مدربه تنمية بشرية ومنتجات تجميل ومشغولات اليدوي في الجمعيات الأهلية والخيرية الأرمل والمطلقات أن هناك طرق لاستخدامات الشامبو والبلسم الصحيح للشعر لعدم تساقطة ومنع القشرة
1 لما تغسلي شعرك بالشامبو اتاكدي كويس ان الشامبو كله ليس له وجود علي الشعر لانه بيسبب قشرة
أشارت اسماء خالد ان البلسم لايضع علي فروة الراس وانما علي اطراف الشعر
وافضل انواع بلسم من لوريال او تريسمي
3 عندما تغسلي شعرك بشامبو امسحي شعرك قبلها بماء فاتر واما عندما تغسلي بالشامبو يكون بماء بارد
اشارت اسماء خالد 4 لاتسرحي شعرك خالص وهو مبلول جففيه جيدا ولا تستمر في لف الشعر بالفوطه فترة طويله لحد ماتسرحيه
لان هذا يزيد التساقط
5 لو عندك تساقط متغسليش شعرك اكتر من مرتين اسبوعيا لو شعرك دهني ومرة واحده لو شعرك جاف
6 لو الاطراف متقصفه ملهاش حل غير انك تقصي الاطراف الاطراف مش شعرك كله
أضافت أسماء خالد ان صبغة الشعر بتضر الشعر …نعم بتضرة ولو لازم استخدمي صبغة بدون امونيا زي لوريال ويفضل استخدام الحناء
8 تستخدمي حمام كريم فاتيكا بالصبار عشان يرطب ويطري الشعر مرتين في الاسبوع
9تستخدمي زيت يغزي الشعر ويقلل من التساقط زي زيت ماجيك مرتين في الاسبوع
من يرفض استخدام زيت ممكن تستخدمي كريم استرونج فيل