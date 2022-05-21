استغاثة إلى الرئيس السيسي
إستغاثة لمعالي رئيس الجمهورية
ومعالي رئيس الوزراء
ومعالي وزير الداخلية
والمجلس القومي لحقوق المرأة
والمجلس القومي لحماية الطفولة
أستغيث بسيادتكم كأم وجدة تخاف علي أسرتها من جبروت وبطش جاري/أحمد يحيى محمد فايد المقيم فى قرية سنهور المدينة مركز دسوق محافظة كفر الشيخ
أنا السيدة م .م . م . مشرف لدى أسرة كبيرة واولاد متزوجين ومقيمون فى سنهور المدينة ولديهم اطفال صغار ويقوم جارنا/احمد يحي محمد فايد ويعمل مهندس حر بتحرير محاضر كيدية ضدي وضد اولادى
مستغلا علاقته كمهندس بالوحدة المحلية لقرية سنهور ومجلس مدينة دسوق وعلاقته بالشرطة بالمركز ومديرية امن كفر الشيخ ومستندا علي أقاربه بالقضاء والشرطة علي حد قوله أيضا للزج باولادى مما تسبب في قطع عيشهم ولقد حرر أكثر من شكوى بمديرية الأمن بكفر الشيخ و وزارة الداخلية لاحداث ضجه كمظلوم على غير الحقيقة والضغط على مباحث دسوق
للقبض على اولادى وهذا ما حدث بالفعل وتم إلقاء القبض على أبنائي اشرف رجب عبدالمطلب – وحمادة رجب عبد المطلب وحجزهم و وضعهم بالسجن من أجل بدأ اجرارات المعاينة على المنزل
سيدي لقد حصلنا على رخصة ترميم للمنزل المجاور للأستاذ أحمد يحيي فايد كي نتقى شره وبالفعل تم إخلاء سبيل اولادى بالمحضر رقم ٣٦٨٣ لسنة ٢٠٢٢ إدارى مركز دسوق
سيدي/اننى أخشي من هذا الرجل حيث أنه دائم الشكوى ضدنا على غير الحقيقة والواقع والقانون مستغلا علاقاته بالداخلية والوحدة المحلية ويقوم بتحريض اخرين لتقديم شكاوى ضدنا وقد قام بعمل
منشورات علي صفحات الفيس بوك يسب فيها اولادي لكي يقوم بإثارة الناس ضدهم كما أنه يقوم بتهديدي بالزج بي انا الأخرى بالسجن مما جعلني أصاب بالمرض وأصبح احفادي مرضي نفسيين وزملائهم يتنمرون عليهم بالكلام نتيجة ما يشاهدوه عندما تأتي الشرطة وتأخذ والديهم في سيارة البوكس كأنهم لصوص او إرهابيين او سارقين لذا
استغيث بكم
لحمايتى أنا واسرتى جميعها وأحفادي من بطش هذا الرجل/احمد يحيي فايد واقاربه وضمان كافة حقوقى القانونية في الحال والأستقلال قبله والكافة لي ولاسرتى والتحقيق فى المحضر رقم٢٠ أحوال فى ٢٠٢٢/٥/١١ مركز شرطة دسوق وأخذ التعهد عليه بعدم التعرض لي ولاسرتى
مقدمة لسيادتكم
م.م.م. شرف
سنهور المدينة مركز دسوق