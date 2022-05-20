الطرق الصوفية وأبناء الرفاعية يواصلون احتفالاتهم برجبية سيدى أحمد البدوى

كتب/ عبدالرحيم حماد

تواصل الطرق الصوفية وأبناء الطريقة الرفاعية، منذ بداية الأسبوع الماضى وحتى اليوم الجمعة، الاحتفال برجبية سيدي أحمد البدوي، بمختلف محافظات مصر، بحضور جمع غفير من أبناء الطرق الصوفية من مصر والعالم الإسلامى .

حيث احتفلت الطرق الصوفية تحت رعاية وبحضور شيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبد الهادي أحمد القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أمس، بالرجبية فى مقر الطريقة القصبية بطنطا، كما احتفلت الطريقة الرفاعية بساحة البيلي بطنطا وساحة الجارية ببسيون .

وقد شارك الشريف طارق ياسين الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية فى احتفال الطريقة القصبية بالرجبية، أمس، يرافقه جميع مشايخ الطرق الصوفية، وقدموا التهنئة للدكتور عبد الهادي أحمد القصبي، كما شاركوا الطريقة الهاشمية فى احتفالها بالرجبية وقدموا التهنئة للدكتور محمود أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر سابقا وشيخ الطريقة الهاشمية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية وعضو البرلمان المصرى، وذلك بساحة الطريقة الهاشمية بطنطا .

وصرح الشريف محمود طارق ياسين الرفاعي، نائب شيخ الطريقة الرفاعية والمتحدث الرسمى للجمعية الخيرية الرفاعية، أنه أقيمت الحضرة الرفاعية، اليوم الجمعة، ضمن احتفالات الطريقة برجبية سيدى أحمد البدوى، بمسجد الرفاعي بالقاهرة، وألقى الدكتور عمر نور الدين الرفاعى كلمة حول فضل آل البيت ومكانتهم رضى الله عنهم، وقرأ الشيخ على نور الدين الرفاعى ماتيسر من آيات الذكر الحكيم، كما قدم الشيخ أحمد مسلم الرفاعى منشد الحضرة الرفاعية بعض الابتهالات الدينية، بحضور الشيخ سامي عبد السميع الرفاعي المدير الاداري بالمشيخة الرفاعية .

وأضاف الشريف محمود طارق ياسين الرفاعي، أن شيخ الطريقة الرفاعية الشريف طارق ياسين الرفاعي رئيس الجمعية الخيرية الرفاعية، عقب صلاة الجمعة اليوم بمسجد الششتاوي بمدينة المحلة الكبري غربية، قد افتتح ضريح سيدي مصطفي أبو زهرة، بالإضافة إلى الإحتفال برجبية سيدي أحمد البدوي .