عودة جمال مبارك – خلي ضميرك صاحي
سعادة الوزير وتعاسة المواطن
بقلم الكاتب مصطفي كمال الامير
ظهور جمال مبارك الآن من أبو ظبي تحديداً
بعد تقديمه العزاء للرئيس الاماراتي محمد بن زايد
في وفاة شقيقه الشيخ خليفة بن زايد الرئيس السابق لإتحاد دولة الإمارات
وحديث جمال باللغة الإنجليزية السليمة الموجهة لأمريكا والغرب مع نطقه المهزوز بالعربية
أملاً في عودته المرفوضة شعبياً للساحة السياسية في مصر
والبحث عن دور له وتحقيق حلم أمه سوزان ثابت
بعد دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني وتسامحه مع آل مبارك بتكريمه في جنازة عسكرية رغم إدانته في قضية القصور الرئاسية
وبعد 11 سنة من ثورة الشعب المصري علي الرئيس المعزول حسني مبارك ( 1928-2020)
وإجباره علي التنحي يوم 18 فبراير 2011
بعد ثلاثين عاماً من حكمه لمصر بعد اغتيال الرئيس السادات يوم 6 أكتوبر 1981
الذي صدر ضده حكم قضائي في قضايا فساد مع أبناء جمال وعلاء مبارك
مع رموز الحزب الوطني المنحل الذي رسخ ثقافة الفساد السياسي والإداري والأخلاقي
ومنها وباء الواسطة أو التوريث من الآباء للأبناء
بداية التعريف بالواسطة وهي أن شخصا أو كيانا يمنع عنه ضررا علي حساب الدولة أو علي حساب شخص آخر
أو يحصل علي ربح ومنفعة مادية أو معنوية بمساعدة مدير أو إداري بمقابل مادي أو أدبي أو معنوي أو إنتخابي لأبناء الدائرة والعشيرة