النقابة العامة للزراعيين تشارك فى تأبين شيرين أبو عاقلة في نقابة الصحفيين
كتب: محمد صلاح كمال
نظمت نقابة الصحفيين، حفل تأبين للصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة، التي اغتالها الكيان الصهيوني، وبتكليف من معالى نقيب الزراعين ا. د سيد خليفة بحضور د. محمد شطا مساعد المراقب العام وعضو مجلس النقابة د. جمال معاطى بتكليف من السيد نقيب الصحفيين والفنان سامح الصريطى و دياب اللوح السفير الفلسطيني وسط حضور لكبير لكُتاب صحفيين، وأعضاء حاليين وسابقين لمجلس النقابة.
ورفع الصحفيون الشموع، كرسالة للعالم، تنديدًا باغتيال الزميلة الراحلة، ووقفوا دقيقة حدادًا على روحها. عقدت نقابة الصحفيين تأبين مساء اليوم تأبين الراحلة الشهيدة شيرين ابوعاقلة
قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن النقابة والدولة المصرية مع حقوق الشعب الفلسطيني، ولن تتخلف ثانية واحدة قي كل عهود النقابة منذ إنشائها وعند النكبة عام ١٩٤٨ لم تتراجع النقابة في أي عهد عن دعم القضية الفلسطينية، ولن تفعل ذلك.
وأكد خلال حفل تأبين بنقابة الصحفيين، للصحفية الفلسطينية الراحلة، قرار الجمعيات العمومية المتعاقبة من حظر كل أنواع التطبيع مع أي شيء يخص الكيان الصهيوني، لافتًا إلى أن النقابة لم تتخاذل يومًا نقيبًا أو مجلسًا عن معاقبة ومحاسبة كل من يخترق هذا القرار، ويتجرأ على التطبيع. وتعهد نقيب الصحفيين، بالحفاظ على جرافيتي شهداء الصحفيين المرسوم على واجهة النقابة، خلال أعمال التجديدات، وإضافة ركن يوضع فيه تماثيل صغيرة بأسماء شهداء الصحافة، بما فيهم الصحفية شيرين أبو عاقلة.
وتابع: “أي مطبع لن تطأ قدماه سلم نقابة الصحفيين، النقابة كان لها حساب فُتح في الانتفاضة الثانية لدعم فلسطين، وتبرع فيه الصحفيون، وحولت التبرعات لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، ونعلن اليوم عن فتح حساب جديد لدعم مقاضاة دولة الاحتلال في كل المحاكم الدولية والجنائية، بالتعاون مع كل المنظمات، وعلى رأسها اتحاد الصحفيين العرب”.